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    Українець Вернидуб прокоментував історичну перемогу над «Реалом» у Лізі чемпіонів

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    Юрій Вернидуб з молдавським клубом сенсаційно очолив групу Ліги чемпіонів - Українець Вернидуб прокоментував історичну перемогу над «Реалом» у Лізі чемпіонів
    Юрій Вернидуб з молдавським клубом сенсаційно очолив групу Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Тренер «Шерифа» поки що не думає про вихід до плей-оф турніру

    Український тренер Юрій Вернидуб переписує історію молдавського футболу. Він уперше вивів місцевий клуб до групової стадії Ліги чемпіонів, а тепер з «Шерифом» ще й став лідером групи. Його команда перемогла «Реал» на виїзді – 2:1 і набрала максимум очок.

    «Емоції б'ють через край, і я вдячний своїм хлопцям за те, що вони зробили. Звичайно, ми розуміли, що нам доведеться оборонятися. Але ми добре впоралися, здорово контратакували та забили в самій кінцівці. Я щасливий і гордий. Ми на правильному шляху та продовжимо його дотримуватися. Поки не думаємо про вихід до плей-оф, адже нічого екстраординарного ми ще не створили. Ми просто рухаємося вперед крок за кроком. Попереду ще чотири найважливіших матчі. Коли прийде час заключної гри, тоді і поговоримо про наступні стадії», – наводить слова Вернидуба офіційний сайт УЄФА.

    «Шериф» набрав 6 очок і очолює турнірну таблицю своєї групи. «Реал» (3) посідає друге місце. «Інтер» і «Шахтар», в активі яких по 1 очку, замикають таблицю групи.

    У наступному турі «Шериф» зіграє з «Інтером», а «Шахтар» зустрінеться з «Реалом».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Українець Вернидуб прокоментував історичну перемогу над «Реалом» у Лізі чемпіонів