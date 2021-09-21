  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Левандовському вручили «Золоту бутсу» як найкращому бомбардиру минулого сезону

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Представник Бундесліги не вигравав&nbsp;&laquo;Золоту бутсу&raquo; 49 рокув - Левандовському вручили «Золоту бутсу» як найкращому бомбардиру минулого сезону
    Представник Бундесліги не вигравав «Золоту бутсу» 49 рокув
    Фото: ФК Баварія

    Нападник «Баварії» забив 41 м’яч і став першим представником Бундесліги, якому вдалося здобути цей трофей

    Форвард «Баварії» Роберт Левандовський отримав «Золоту бутсу» як найкращий бомбардир минулого сезону.

    Польський нападник в минулому сезоні Бундесліги забив 41 гол в 29 матчах. Це кращий показник для володаря «Золотої бутси» з сезону 2014/15, коли Кріштіану Роналду забив 48 голів.

    33_27

    Левандовський також став першим за 49 років представником Бундесліги, якому вдалося завоювати «Золоту бутсу».

    32_14

    «Баварія» грає в одній групі Ліги чемпіонів з київським «Динамо». 22 вересня вони зустрінуться в Мюнхені.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Левандовському вручили «Золоту бутсу» як найкращому бомбардиру минулого сезону