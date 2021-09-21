Левандовському вручили «Золоту бутсу» як найкращому бомбардиру минулого сезону

Нападник «Баварії» забив 41 м’яч і став першим представником Бундесліги, якому вдалося здобути цей трофей

Форвард «Баварії» Роберт Левандовський отримав «Золоту бутсу» як найкращий бомбардир минулого сезону.

Польський нападник в минулому сезоні Бундесліги забив 41 гол в 29 матчах. Це кращий показник для володаря «Золотої бутси» з сезону 2014/15, коли Кріштіану Роналду забив 48 голів.

Левандовський також став першим за 49 років представником Бундесліги, якому вдалося завоювати «Золоту бутсу».

«Баварія» грає в одній групі Ліги чемпіонів з київським «Динамо». 22 вересня вони зустрінуться в Мюнхені.