«Рух» без тренера вийшов до 1/8 фіналу Кубку України

Львів’яни впевнено здолали друголіговий «Миколаїв»

Один з лідерів другої ліги «Миколаїв» нічого не зміг вдіяти в матчі 1/16 фіналу Кубку України проти львівського «Руху». Ситуація для господарів погіршилася після двадцятої хвилини, коли вилучення заробив Павло Березянський. У меншості «корабели» були приречені. Два голи «Рух» забив у першому таймі, ще один – перед фінальним свистком. Усі м’ячі на рахунку Данила Кондракова, два з яких він провів з пенальті. Підсумок – 3:0 на користь команди вищої ліги.

Діями футболістів не зміг керувати головний тренер «Руху» Леонід Кучук. Вже у Миколаєві він дізнався, що в нього померла мати, тому терміново вирушив до Мінська, де вона мешкала. А з командою залишився помічник Кучука Віталій Романюк.

З 1/8 фіналу в боротьбу за трофей вступають учасники єврокубків «Динамо», «Шахтар», «Зоря», «Колос» і «Ворскла». Базовий день ігор цієї стадії – 27 жовтня.