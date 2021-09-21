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    «Рух» без тренера вийшов до 1/8 фіналу Кубку України

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    &laquo;Рух&raquo; впевнено вийшов до у/8 фіналу розіграшу Кубку - «Рух» без тренера вийшов до 1/8 фіналу Кубку України
    «Рух» впевнено вийшов до у/8 фіналу розіграшу Кубку
    Фото: facebook

    Львів’яни впевнено здолали друголіговий «Миколаїв»

    Один з лідерів другої ліги «Миколаїв» нічого не зміг вдіяти в матчі 1/16 фіналу Кубку України проти львівського «Руху». Ситуація для господарів погіршилася після двадцятої хвилини, коли вилучення заробив Павло Березянський. У меншості «корабели» були приречені. Два голи «Рух» забив у першому таймі, ще один – перед фінальним свистком. Усі м’ячі на рахунку Данила Кондракова, два з яких він провів з пенальті. Підсумок – 3:0 на користь команди вищої ліги.

    Діями футболістів не зміг керувати головний тренер «Руху» Леонід Кучук. Вже у Миколаєві він дізнався, що в нього померла мати, тому терміново вирушив до Мінська, де вона мешкала. А з командою залишився помічник Кучука Віталій Романюк.

    З 1/8 фіналу в боротьбу за трофей вступають учасники єврокубків «Динамо», «Шахтар», «Зоря», «Колос» і «Ворскла». Базовий день ігор цієї стадії – 27 жовтня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Рух» без тренера вийшов до 1/8 фіналу Кубку України