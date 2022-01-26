  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Тренер збірної Петраков збирає на стикові матчі чемпіонату світу три склади

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Петраков збере збірну в березні - Тренер збірної Петраков збирає на стикові матчі чемпіонату світу три склади
    Олександр Петраков збере збірну в березні
    фото: dynamo.kiev.ua

    Британські візи зробили 36 футболістам

    До першого стикового матчу з Шотландією за право зіграти у фіналі чемпіонату світу з футболу ще два місяці, а тренерський штаб вже зробив візи гравцям, які пройдуть в національній збірній підготовку до двобою. Головний тренер команди Олександр Петраков повідомив, що розраховує на чотири десятки футболістів. Віз зробили 36, і це не враховуючи Віталія Миколенка, Олександра Зінченка і Андрія Ярмоленка, які в Англії працюють.

    «В березні ми проведемо збір у Києві. 22 березня команда здасть тести на коронавірус, після чого вилетимо на гру до Глазго. Візи зробили 36 гравцям,а з остаточним складом я визначуся ближче до матчу, – розповів Петраков meta-ratings. – З 9 до 20 лютого я планую побувати на зборах наших команд у Туреччині. Там буде детальніша робота, подивимося, в якому стані хлопці-кандидати до національної збірної».

    Збірна України зіграє в Глазго з Шотландією 24 березня. В разі успіху у фіналі стикових матчах наша команда зустрінеться з переможцем пари Вельс – Австрія.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Петраков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тренер збірної Петраков збирає на стикові матчі чемпіонату світу три склади