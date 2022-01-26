Тренер збірної Петраков збирає на стикові матчі чемпіонату світу три склади

Британські візи зробили 36 футболістам

До першого стикового матчу з Шотландією за право зіграти у фіналі чемпіонату світу з футболу ще два місяці, а тренерський штаб вже зробив візи гравцям, які пройдуть в національній збірній підготовку до двобою. Головний тренер команди Олександр Петраков повідомив, що розраховує на чотири десятки футболістів. Віз зробили 36, і це не враховуючи Віталія Миколенка, Олександра Зінченка і Андрія Ярмоленка, які в Англії працюють.

«В березні ми проведемо збір у Києві. 22 березня команда здасть тести на коронавірус, після чого вилетимо на гру до Глазго. Візи зробили 36 гравцям,а з остаточним складом я визначуся ближче до матчу, – розповів Петраков meta-ratings. – З 9 до 20 лютого я планую побувати на зборах наших команд у Туреччині. Там буде детальніша робота, подивимося, в якому стані хлопці-кандидати до національної збірної».

Збірна України зіграє в Глазго з Шотландією 24 березня. В разі успіху у фіналі стикових матчах наша команда зустрінеться з переможцем пари Вельс – Австрія.