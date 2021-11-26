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    Україна отримала потужного і рівного суперника в плей-оф чемпіонату світу з футболу

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    ФІФА провела жеребкування стикових матчів чемпіонату світу - Україна отримала потужного і рівного суперника в плей-оф чемпіонату світу з футболу
    ФІФА провела жеребкування стикових матчів чемпіонату світу
    фото з відкритих джерел

    В стикових матчах наша команда зіграє з Шотландією

    У Цюріху відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу з футболу. В них, нагадаємо, за три путівки до Катару-2022 поборються 12 збірних.

    Регламент такий: учасники утворюють три шляхи, в рамках кожного з яких будуть зіграні півфінали та фінал.

    По кошиках спочатку розподілили сіяних, які 24 березня приймуть суперників на власних полях, а потім визначили їхніх суперників. Переможці півфіналів виходять до фіналів (ігри відбудуться 29 березня). Для визначення господарів у фінальних парах проведуть додаткове жеребкування.

    Це ж завершилося тим, що збірна України отримала в суперники Шотландію. Переможець пари у фіналі зіграє з найсильнішим у протистоянні між Вельсом та Австрією.

    Примітно, що один з двох фаворитів стикових матчів точно не потрапить на чемпіонат світу. Найретийнговіші збірні, Італія та Португалія, якщо подолають перший етап, зустрінуться у фіналі за єдину путівку на чемпіонат світу.

    Поляки, що цікаво, обирали слабшого з сіяних, такого й получили - Росію. Переможець цієї пари розіграє місце на ЧС з сильнішим у парі Швеція - Чехія.

    Стикові матчі

    Шлях 1: півфінали – Шотландія – Україна, Вельс – Австрія.

    Шлях 2: Росія – Польща, Швеція – Чехія.

    Шлях 3. Італія – Македонія, Португалія – Туреччина.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України
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    Україна отримала потужного і рівного суперника в плей-оф чемпіонату світу з футболу