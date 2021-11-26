Україна отримала потужного і рівного суперника в плей-оф чемпіонату світу з футболу

В стикових матчах наша команда зіграє з Шотландією

У Цюріху відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу з футболу. В них, нагадаємо, за три путівки до Катару-2022 поборються 12 збірних.

Регламент такий: учасники утворюють три шляхи, в рамках кожного з яких будуть зіграні півфінали та фінал.

По кошиках спочатку розподілили сіяних, які 24 березня приймуть суперників на власних полях, а потім визначили їхніх суперників. Переможці півфіналів виходять до фіналів (ігри відбудуться 29 березня). Для визначення господарів у фінальних парах проведуть додаткове жеребкування.

Це ж завершилося тим, що збірна України отримала в суперники Шотландію. Переможець пари у фіналі зіграє з найсильнішим у протистоянні між Вельсом та Австрією.

Примітно, що один з двох фаворитів стикових матчів точно не потрапить на чемпіонат світу. Найретийнговіші збірні, Італія та Португалія, якщо подолають перший етап, зустрінуться у фіналі за єдину путівку на чемпіонат світу.

Поляки, що цікаво, обирали слабшого з сіяних, такого й получили - Росію. Переможець цієї пари розіграє місце на ЧС з сильнішим у парі Швеція - Чехія.

Стикові матчі

Шлях 1: півфінали – Шотландія – Україна, Вельс – Австрія.

Шлях 2: Росія – Польща, Швеція – Чехія.

Шлях 3. Італія – Македонія, Португалія – Туреччина.



