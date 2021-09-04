Петраков здивував складом збірної України на матч проти Франції

З перших хвилин вийдуть одразу три центральні захисники

Стали відомі стартові склади України і Франції в матчі кваліфікації чемпіонату світу. В.о. головного тренера Олександр Петраков трохи здивував – виставив одразу трьох центральних захисників Матвієнка, Кривцова і Забарного. Ще й «хвильоріз» Степаненко є. Тактика наша зрозуміла – відбиватися і шукати щастя в контратаках.

Україна: П'ятов, Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

В запасі: Бойко, Різник, Соболь, Сирота, Качараба, Корнієнко, Макаренко, Зубков, Малиновський, Сидорчук, Караваєв, Сікан.

Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Чуамені, Погба, Рабьо, Коман, Грізманн, Марсьяль

В запасі: Манданда, Майнан, Тео Ернандес, Ленгле, Варан, Мукіеле, Діаіи, Гендузі, Верету, Бензема.

Сьогодні вже відбувся один матч у нашій групі. Фінляндія перемогла Казахстан і піднялася на другу сходинку турнірної таблиці.

Докладніше: Чемпіонат світу-2022. Україна – Франція: онлайн матчу.