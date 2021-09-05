Кваліфікація чемпіонату світу. Всі результати 5-го туру

Збірна України опустилася на третю сходинку в турнірній таблиці

Відбірний турнір чемпіонату світу з футболу, фінальна частина якого пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі, в багатьох групах європейської зони перетнув екватор. Збірна України йде без поразок, але й без перемог. В останньому матчі наша команда зіграла внічию з Францією – 1:1.

Олександр Петраков пояснив, чому не вдалося втримати переможний рахунок.

Результати ігрового дня 4 вересня в європейській зоні

Група А

Сербія – Люксембург – 4:1

Ірландія – Азербайджан – 1:1

Група D

Україна – Франція – 1:1 (Шапаренко, 44 – Марсьяль, 51).

Фінляндія – Казахстан – 1:0 (Пох'янпало, 60).

Група F

Ізраїль – Австрія – 5:2

Фарерські острови – Данія – 0:1

Шотландія – Молдова – 1:0

Група G

Латвія – Норвегія – 0:2

Нідерланди – Чорногорія – 4:0

Гібралтар – Туреччина – 0:3

Група Н

Кіпр – Росія – 0:2

Словенія – Мальта – 1:0

Словаччина – Хорватія – 0:1