Кваліфікація чемпіонату світу. Всі результати 5-го туру
Збірна України опустилася на третю сходинку в турнірній таблиці
Відбірний турнір чемпіонату світу з футболу, фінальна частина якого пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі, в багатьох групах європейської зони перетнув екватор. Збірна України йде без поразок, але й без перемог. В останньому матчі наша команда зіграла внічию з Францією – 1:1.
Олександр Петраков пояснив, чому не вдалося втримати переможний рахунок.
Результати ігрового дня 4 вересня в європейській зоні
Група А
Сербія – Люксембург – 4:1
Ірландія – Азербайджан – 1:1
Група D
Україна – Франція – 1:1 (Шапаренко, 44 – Марсьяль, 51).
Фінляндія – Казахстан – 1:0 (Пох'янпало, 60).
Група F
Ізраїль – Австрія – 5:2
Фарерські острови – Данія – 0:1
Шотландія – Молдова – 1:0
Група G
Латвія – Норвегія – 0:2
Нідерланди – Чорногорія – 4:0
Гібралтар – Туреччина – 0:3
Група Н
Кіпр – Росія – 0:2
Словенія – Мальта – 1:0
Словаччина – Хорватія – 0:1