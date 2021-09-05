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    Кваліфікація чемпіонату світу. Всі результати 5-го туру

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    Збірній України потрібно вигравати в останніх матчах групового турніру - Кваліфікація чемпіонату світу. Всі результати 5-го туру
    Збірній України потрібно вигравати в останніх матчах групового турніру
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України опустилася на третю сходинку в турнірній таблиці

    Відбірний турнір чемпіонату світу з футболу, фінальна частина якого пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі, в багатьох групах європейської зони перетнув екватор. Збірна України йде без поразок, але й без перемог. В останньому матчі наша команда зіграла внічию з Францією – 1:1.

    Олександр Петраков пояснив, чому не вдалося втримати переможний рахунок.

    Результати ігрового дня 4 вересня в європейській зоні

    Група А

    Сербія – Люксембург – 4:1

    Ірландія – Азербайджан – 1:1

    Група D

    Україна – Франція – 1:1 (Шапаренко, 44 – Марсьяль, 51).

    Фінляндія – Казахстан – 1:0 (Пох'янпало, 60).

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    Група F

    Ізраїль – Австрія – 5:2

    Фарерські острови – Данія – 0:1

    Шотландія – Молдова – 1:0

    Група G

    Латвія – Норвегія – 0:2

    Нідерланди – Чорногорія – 4:0

    Гібралтар – Туреччина – 0:3

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    Група Н

    Кіпр – Росія – 0:2

    Словенія – Мальта – 1:0

    Словаччина – Хорватія – 0:1

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Кваліфікація чемпіонату світу. Всі результати 5-го туру