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    «Динамо» завершило перший збір нічиєю і чекає гравців збірної

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    Денис Гармаш приніс динамівцям нічию - «Динамо» завершило перший збір нічиєю і чекає гравців збірної
    Денис Гармаш приніс динамівцям нічию
    Фото: ФК Динамо

    Мірча Луческу попросив провідних футболістів скоротити відпустку

    Київське «Динамо» завершило перший збір у Швейцарії. В останньому матчі команда Мірчи Луческу зустрічалася з місцевим «Люцерном» і задовольнилася нічиєю – 3:3.

    Господарям поля вдалося швидко встановити комфортну перевагу на свою користь, забивши два м’ячі на початку зустрічі.

    Після невдалого старту динамівці взяли м’яч під свій контроль і вирівняли гру. Однак забити ніяк не вдавалося, особливо не щастило Карлосу де Пені. Уругваєць втратив щонайменше три нагоди, повідомляє сайт киян.

    У перерві Мірча Луческу змінив обох флангових захисників, із зон яких пропускалися м’ячі у першій половині зустрічі – Скорко та Дубінчак вийшли замість Кравченка та Сироти, а Лєднєв замінив де Пену. Остання заміна згодом і спрацювала – Лєднев вдало зіграв на добиванні.

    Однак швейцарцям невдовзі вдалося втретє вразити ворота Бойка.

    В останню 10-хвилинку динамівцям вдалося дотиснути суперників, втіливши дві свої гольові нагоди в забиті м’ячі. На 80-й хвилині Денис Антюх після прострілу Даниїла Скорка вздовж лінії штрафного відзначився гарматним ударом у «дев’ятку» воріт «Люцерна», а наприкінці матчу Денис Гармаш, прийнявши передачу від Кулача, обіграв суперника на куті воротарського та відправив м’яч повз голкіпера у дальній кут – 3:3.

    Футболісти отримали Кілька днів відпустки, а Мірча Луческу попросив гравців збірної скоротити відпустку і приєднатися до команди на другому зборі.

    «Динамо»: Бойко – Кравченко (Скорко, 46), Сирота, Шабанов (Бражко, 81), Сідклей (Дубінчак, 46) – Андрієвський (Коробенко, 81), Шепелєв (Гармаш, 73), Буяльський (Цитаїшвілі, 83), Родрігес (Кулач, 73), де Пена (Лєднєв, 46) – Супряга (Антюх, 61).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» завершило перший збір нічиєю і чекає гравців збірної