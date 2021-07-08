  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Радості англійців немає меж - Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Радості англійців немає меж
    Фото з відкритих джерел

    В Лондоні визначився другий фіналіст чемпіонату континенту з футболу

    Збірна Англії стала другим фіналістом Євро-2020. Вона зуміла в додатковий час дотиснути данську команду і вперше в історії зіграє у фіналі континентальної першості.

    На гол Дамсгора зі штрафного британці відповіли прострілом Саки, після якого капітан Данії К’яер по інерції вніс м’яч у власні ворота. У додатковий час арбітр призначив скандальний пенальті за уявне порушення правил проти Рахіма Стерлінга. 11-метровий пробивав Гарі Кейн. З першої спроби він не зміг переграти Каспера Шмайхеля, але першим був на добиванні – 2:1.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро
    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро

    Пенальті викликав великий скандал.

    Фінал відбудеться 11 липня на «Вемблі».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро