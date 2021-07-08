Потужна Англія, скандал з пенальті і горда Данія: фоторепортаж з півфіналу Євро

В Лондоні визначився другий фіналіст чемпіонату континенту з футболу

Збірна Англії стала другим фіналістом Євро-2020. Вона зуміла в додатковий час дотиснути данську команду і вперше в історії зіграє у фіналі континентальної першості.

На гол Дамсгора зі штрафного британці відповіли прострілом Саки, після якого капітан Данії К’яер по інерції вніс м’яч у власні ворота. У додатковий час арбітр призначив скандальний пенальті за уявне порушення правил проти Рахіма Стерлінга. 11-метровий пробивав Гарі Кейн. З першої спроби він не зміг переграти Каспера Шмайхеля, але першим був на добиванні – 2:1.

Пенальті викликав великий скандал.

Фінал відбудеться 11 липня на «Вемблі».