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    Тренеру «Карпат» сподобалася гра підопічних у кубковому матчі із «Сумами»

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    Жозе Мораїш. Фото ФК &laquo;Карпати&raquo; - Тренеру «Карпат» сподобалася гра підопічних у кубковому матчі із «Сумами»
    Жозе Мораїш. Фото ФК «Карпати»

    Також наставник зазначив, що всі мріють заволодіти призом

    Головний тренер «Карпат» Жозе Мораїш прокоментував підсумок кубкового поєдинку з ФК «Суми».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    «Я налаштовував своїх підопічних на серйозне протистояння із «містянами», адже у кубкового турніру свої закони. Тут жорстко карають за легковажність, оскільки всі мріють заволодіти почесним призом», - сказав він.

    Ось чому, за словами наставника, «Карпати» постаралися зіграти так, щоб пройти далі.

    «Рахунок міг бути ще кращим, але важливо, що я отримав нагоду побачити у справі деяких виконавців, які не мали достатньої ігрової практики. І дехто з них дуже добре себе проявив», - зауважив Мораїш.

    «Віддам належне і «Сумам», які намагалися боротися до кінця, проте цього разу сильнішими були «Карпати», - підсумував тренер.

    Раніше повідомлялося, що львівські «Карпати» впевнено крокують в 1/8 фіналу Кубку України.

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