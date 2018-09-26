Тренеру «Карпат» сподобалася гра підопічних у кубковому матчі із «Сумами»



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Жозе Мораїш. Фото ФК «Карпати»

Також наставник зазначив, що всі мріють заволодіти призом

Головний тренер «Карпат» Жозе Мораїш прокоментував підсумок кубкового поєдинку з ФК «Суми».

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

«Я налаштовував своїх підопічних на серйозне протистояння із «містянами», адже у кубкового турніру свої закони. Тут жорстко карають за легковажність, оскільки всі мріють заволодіти почесним призом», - сказав він.

Ось чому, за словами наставника, «Карпати» постаралися зіграти так, щоб пройти далі.

«Рахунок міг бути ще кращим, але важливо, що я отримав нагоду побачити у справі деяких виконавців, які не мали достатньої ігрової практики. І дехто з них дуже добре себе проявив», - зауважив Мораїш.

«Віддам належне і «Сумам», які намагалися боротися до кінця, проте цього разу сильнішими були «Карпати», - підсумував тренер.

Раніше повідомлялося, що львівські «Карпати» впевнено крокують в 1/8 фіналу Кубку України.