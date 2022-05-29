Третій українець в історії виграв Лігу чемпіонів

Лунін тепер у компанії з Шевченком та Тимощуком

Мадридський «Реал» 28 травня переграв «Ліверпуль» у фіналі Ліги чемпіонів. Завдяки цьому успіху Андрій Лунін увійшов в історію виступів українців у Лізі чемпіонів.

Лунін – третій українець, який виграв Лігу чемпіонів. Лише одного удару у ворота «Ліверпуля» вистачило мадридцям, щоб оформити свій 14-й кубок Ліги чемпіонів. Переможний гол у другому таймі забив Вінісіус Жуніор (0:1).

Лунін дивився за фіналом із лави запасних мадридського клубу. Андрій став володарем трофея, не зігравши у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів жодної хвилини.

Став в один ряд і з легендою, та й із зрадником України

Однак навіть це не завадило 23-річному голкіперу увійти у список українських футболістів, які ставали переможцями цього найпрестижнішого турніру Європи. Лунін став в один ряд із колишнім гравцем та тренером збірної України Андрієм Шевченком та зрадником країни Анатолієм Тимощуком. Анатолій від 24 лютого продовжує зберігати мовчання щодо війни в Україні, живе в РФ та навіть весело відсвяткував чемпіонство «Зеніта», де він і працює. Про це пише «24 канал».

Шевченко підійняв над головою трофей Ліги чемпіонів одного разу. Сталось це у сезоні-2002/2003, коли італійський «Мілан» переграв у фіналі Ювентус у серії післяматчевих пенальті (3:2).

Тимощук став переможцем цього європейського турніру у складі мюнхенської «Баварії». У сезоні-2012/2013 мюнхенці здолали дортмундську «Боруссію» – 1:2.

У 2018 році український голкіпер Андрій Лунін став гравцем «Реала». Закріпитись в основі не зміг, тому мандрував по орендах. У середині літа 2020-го повернувся у мадридський клуб та вже не покидав команду.

Трофей Ліги чемпіонів став для українського голкіпера третім трофеєм із «Реалом» та найбільш цінним.

Контракт Луніна з «Королівським клубом» розрахований до кінця червня 2024 року. Але вже наступний сезон українець може розпочати у новій команді. Але мова йде лише про чергову оренду. Лунін хоче поїхати в інший клуб за ігровою практикою.

Нагадаємо, перед початком гри у Парижі стався колапс: фінал Ліги чемпіонів перенесли через безлад на стадіоні (відео).

Спочатку матч повинен був пройти в Санкт-Петербурзі, однак УЄФА позбавив російське місто права провести фінал через вторгнення в Україну.