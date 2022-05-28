Колапс в Парижі: фінал Ліги чемпіонів перенесли через безлад на стадіоні (відео)

«Стад де Франс» атакували вболівальники: перелазили через огорожу

Матч «Ліверпуль» – «Реал» перенесли на 30 хвилин через провальну організацію

Вирішальний матч Ліги чемпіонів сезону 2021/22 не уникнув скандалів. «Реал» та «Ліверпуль» не змогли вчасно розпочати матч.

Організатори матчу на паризькому стадіоні «Стад де Франс», вочевидь, не очікували такого ажіотажу. Працівники стадіону не змогли організувати вчасний та безперешкодний прохід уболівальників на трибуни.

#UCLFinal ¡ÚLTIMA HORA!



Aficionados del @LFC están saltando las vallas y burlando al personal de seguridad en el acceso al Stade de France



vía: @antonmeana pic.twitter.com/LNnq3nmXjz — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 28, 2022

Навколо арени утворилися величезні черги. Деякі фани, боячись пропустити перші хвилини гри, навіть брали огорожу штурмом. Зрештою, організаторам довелося перенести початок матчу.

Стартовий свисток пролунав на 30 хвилин пізніше, ніж планувалося.