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    Новини

    Колапс в Парижі: фінал Ліги чемпіонів перенесли через безлад на стадіоні (відео)

    &laquo;Стад де Франс&raquo; атакували вболівальники: перелазили через огорожу - Колапс в Парижі: фінал Ліги чемпіонів перенесли через безлад на стадіоні (відео)
    «Стад де Франс» атакували вболівальники: перелазили через огорожу
    скріншот із відео

    Матч «Ліверпуль» – «Реал» перенесли на 30 хвилин через провальну організацію

    Вирішальний матч Ліги чемпіонів сезону 2021/22 не уникнув скандалів. «Реал» та «Ліверпуль» не змогли вчасно розпочати матч.

    Організатори матчу на паризькому стадіоні «Стад де Франс», вочевидь, не очікували такого ажіотажу. Працівники стадіону не змогли організувати вчасний та безперешкодний прохід уболівальників на трибуни.

    Навколо арени утворилися величезні черги. Деякі фани, боячись пропустити перші хвилини гри, навіть брали огорожу штурмом. Зрештою, організаторам довелося перенести початок матчу.

    Стартовий свисток пролунав на 30 хвилин пізніше, ніж планувалося.

    Читайте також: «Ліверпуль» - «Реал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Ліга чемпіонів Україна окупація #stoprussia
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    Колапс в Парижі: фінал Ліги чемпіонів перенесли через безлад на стадіоні (відео)