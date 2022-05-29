«Реал» виграв Лігу чемпіонів

У Парижі відбувся головний матч року

Наставник «Ліверпуля» присвятив гру народові України

28 травня на стадіоні Стад де Франс у Парижі у поєдинку між «Ліверпулем» та «Реалом» визначився переможець Ліги чемпіонів: кубок здобув «Реал».

«Ліверпуль» – «Реал»: 0:1

Футболісти мадридського «Реала» у Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 у 14 раз стали переможцями турніру.

На 59-й хвилині гол забив Вінісіус Жуніор.

Стартові склади:

Ліверпуль: Аліссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Тьяго (Фірміно 77), Фабіньйо, Гендерсон (Кейта 77), Діас (Жота 65), Мане, Салах

Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Модрич (Себальос 90), Каземіро, Кроос, Вальверде (Камавінга 86), Бензема, Вінісіус (Родріго 90+3)

Попередження: Фабіньйо, 62

«Ми граємо цей фінал і для всіх людей в Україні», – сказав головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп на пресконференції перед фіналом Ліги чемпіонів.

Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних «Реала».

Нагадаємо, перед початком гри у Парижі стався колапс: фінал Ліги чемпіонів перенесли через безлад на стадіоні (відео).

Спочатку матч повинен був пройти в Санкт-Петербурзі, однак УЄФА позбавив російське місто права провести фінал через вторгнення в Україну.