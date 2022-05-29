  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
рус
    Новини

    «Реал» виграв Лігу чемпіонів

    У Парижі відбувся головний матч року - «Реал» виграв Лігу чемпіонів

    У Парижі відбувся головний матч року

    фото з відкритих джерел

    Наставник «Ліверпуля» присвятив гру народові України

    28 травня на стадіоні Стад де Франс у Парижі у поєдинку між «Ліверпулем» та «Реалом» визначився переможець Ліги чемпіонів: кубок здобув «Реал».

    «Ліверпуль» – «Реал»: 0:1

    Футболісти мадридського «Реала» у Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 у 14 раз стали переможцями турніру.

    На 59-й хвилині гол забив Вінісіус Жуніор.

    Стартові склади:

    Ліверпуль: Аліссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Тьяго (Фірміно 77), Фабіньйо, Гендерсон (Кейта 77), Діас (Жота 65), Мане, Салах

    Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Модрич (Себальос 90), Каземіро, Кроос, Вальверде (Камавінга 86), Бензема, Вінісіус (Родріго 90+3)

    Попередження: Фабіньйо, 62

    «Ми граємо цей фінал і для всіх людей в Україні», – сказав головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп на пресконференції перед фіналом Ліги чемпіонів.

    Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних «Реала».

    Нагадаємо, перед початком гри у Парижі стався колапс: фінал Ліги чемпіонів перенесли через безлад на стадіоні (відео).

    Спочатку матч повинен був пройти в Санкт-Петербурзі, однак УЄФА позбавив російське місто права провести фінал через вторгнення в Україну.

    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Ліга чемпіонів Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Реал» виграв Лігу чемпіонів