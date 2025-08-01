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Трубін з «Бенфікою» виграв Суперкубок Португалії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Трубін з «Бенфікою» виграв Суперкубок Португалії
Трубін відіграв повну зустріч, отримав жовту картку та допоміг команді здобути перемогу з рахунком 1:0

«Бенфіка» Трубіна перемогла «Спортинг»

Воротар збірної України Анатолій Трубін з «Бенфікою» виграв Суперкубок Португалії. Про це повідомляє «Главком».

У матчі за Суперкубок Португалії-2025 «Бенфіка» Трубіна билася в міському дербі зі «Спортингом».

Наш футболіст відіграв повну зустріч, отримав жовту картку та допоміг команді здобути перемогу з рахунком 1:0.

Для «Бенфіки» цей тріумф у турнірі став 10-м в історії, а для Трубіна – другим трофеєм у складі «Орлів». До цього Анатолій виграв із командою Кубок португальської ліги-2024/2025.

Нагадаємо, «Полісся» здолало клуб «Санта-Колома» (Андорра) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій та продовжило боротьбу у турнірі

Житомирський клуб зазнав поразки у першій грі, тому змушений був грати лише на перемогу у другому поєдинку.

«Полісся» відкрило рахунок вже на початку гри – Михайліченко використав помилку андоррців у захисті.

У другому таймі житомирський клуб ще кілька разів забив у ворота андоррців і гарантував собі путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд (другий матч)

«Санта-Колома» (Андорра) – «Полісся» (Україна) – 1:4 (3:5 за підсумком двох поєдинків)

Голи: Моурело дель Уерто (49) – Михайліченко (4), Філіппов (48), Андрієвський (59), Гайдучик (77)

Теги: Анатолій Трубін НОВИНИ ФУТБОЛУ

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