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Керівник російського футболу назвав кількість членів УЄФА, які підтримують відсторонення РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Керівник російського футболу назвав кількість членів УЄФА, які підтримують відсторонення РФ
Дюков: Зараз менше третини членів УЄФА мають якісь сумніви щодо нашої участі в офіційних змаганнях

ФІФА та УЄФА усунули російські збірні та клуби від участі у міжнародних турнірах через війну РФ проти України

Президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков заявив, що кількість федерацій УЄФА, які виступають проти участі Росії в офіційних змаганнях, начебто значно зменшилась. Про це повідомляє «Главком».

«Я знаю та бачу, що кількість федерацій УЄФА, які виступають проти нашої участі в офіційних змаганнях, значно зменшилась. Зараз менше третини членів УЄФА мають якісь сумніви щодо нашої участі в офіційних змаганнях», – сказав Дюков.

Разом з тим, він не навів жодних фактів, які б могли підтвердити його слова.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-оф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 та два розіграші Ліги націй.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Теги: росія УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

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