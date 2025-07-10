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Росія вела переговори з США про проведення товариської футбольної гри

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Росія вела переговори з США про проведення товариської футбольної гри
Митрофанов: Ми ведемо переговори з усіма і вели переговори, зокрема, і з колегами з США

ФІФА та УЄФА у 2022 році усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов розповів про переговори з Федерацією футболу США на конгресі ФІФА щодо можливого проведення товариських ігор. Про це повідомляє «Главком».

Конгрес ФІФА відбувся 15 травня в Асунсьйоні (Парагвай).

– Чи обговорювали з представниками США на конгресі ФІФА проведення матчів, можливо, на юнацькому рівні?

– Ми ведемо переговори з усіма і вели переговори, зокрема, і з колегами зі США. Але коментарі даємо лише тоді, коли досягнемо фінальної домовленості, – сказав Митрофанов російським пропагандистам.

У червні збірна Росії провела два товариські матчі, в яких здобула перемогу над білорусами (4:1) та зіграла внічию з нігерійцями (1:1).

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-оф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 та два розіграші Ліги націй.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

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