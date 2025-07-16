Лідер «Барселони» прокоментував знамените фото, на якому Мессі купає його у ванній

У 200 році Ліонель Мессі купав у ванній п'ятимісячну дитину – Ламіна Ямаля

Ямаль: Я був здивований, що Мессі тримав мене на руках

Вінгер та один з лідерів «Барселони» Ламін Ямаль розповів, як відреагував, дізнавшись, що знявся у фотосесії разом з легендою каталонського клубу Ліонеля Мессі, коли був ще немовлям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Barca Universal

«Я був здивований, що Мессі тримав мене на руках… Я не знаю, що я тоді робив, але я дуже радий тому, що маю фото з найкращим футболістом в історії», – заявив Ямаль.

У 2008 році «Барселона» опублікувала календар із фотографіями гравців першої команди. На одному зі знімків Ліонель Мессі купав у ванній п'ятимісячну дитину – Ламіна Ямаля.

Як повідомлялося, навколо святкування дня народження зірки «Барселони» Ламіна Ямаля спалахнув скандал через людей із карликовістю.

Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості.

Загалом на вечірці було близько 250 осіб, серед них були музиканти та інфлюенсери. Серед запрошених зірок були Bizarrap, Quevedo, Ozuna та Bad Gyal, які виконали наживо свої пісні.

Також був помічений пілот «Формули-1» Шарль Леклер.

Серед гравців «Барси» на вечірці були Гаві, Алехандро Бальде, Пау Кубарсі, Жерар Мартін, Роберт Левандовскі, Марк Касадо, Рафінья, Пау Віктор, Рональд Араухо та Фермін Лопес.

Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості, опублікувала заяву, в якій стверджує, що на заході було найнято людей з карликовістю з метою розваги.

«Асоціація засуджує наймання людей з карликовістю як розвагу на вечірку Ламіна Ямаля. Ми будемо вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).