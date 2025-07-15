«Я – ідіот». Тренер «ПСЖ» прокоментував сутичку після фіналу клубного чемпіонату світу

Енріке спочатку штовхнув, а потім схопив за горло нападника «Челсі» Жоао Педро

Головний тренер «ПСЖ» Луїс Енріке прокоментував сутичку після фінального матчу клубного чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Енріке став учасником сутички, в якій спочатку штовхнув, а потім схопив за горло нападника «Челсі» Жоао Педро.

Тренер вважає, що форвард лондонців першим спровокував конфлікт.

«Я – ідіот. Він стояв там, штовхав мене. Я торкнувся його, і він накинувся на мене», – заявив Енріке.

Сутичку розпочав воротар «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма, який, накинувся на Педро. Вони почали сперечатися, і, коли Ашраф Хакімі жестом показав, що той надто багато говорить, у конфлікт втрутився Енріке. Незважаючи на спроби Кімпембе утримати його, він дав Педро ляпаса.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.