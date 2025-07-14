Зірка «Барселони» звинувачується у використанні людей з карликовістю для розваг

Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості

Ямаль та його представники поки що офіційно не прокоментували скандал

Навколо святкування дня народження зірки «Барселони» Ламіна Ямаля спалахнув скандал через людей із карликовістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на As.

Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості.

Загалом на вечірці було близько 250 осіб, серед них були музиканти та інфлюенсери. Серед запрошених зірок були Bizarrap, Quevedo, Ozuna та Bad Gyal, які виконали наживо свої пісні.

Також був помічений пілот «Формули-1» Шарль Леклер.

Серед гравців «Барси» на вечірці були Гаві, Алехандро Бальде, Пау Кубарсі, Жерар Мартін, Роберт Левандовскі, Марк Касадо, Рафінья, Пау Віктор, Рональд Араухо та Фермін Лопес.

Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості, опублікувала заяву, в якій стверджує, що на заході було найнято людей з карликовістю з метою розваги.

«Асоціація засуджує наймання людей з карликовістю як розвагу на вечірку Ламіна Ямаля. Ми будемо вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі», – йдеться у заяві.

Наразі Ямаль та його представники офіційно не прокоментували скандал.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).