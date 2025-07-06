Лишилося троє дітей. ЗСУ знищили російського футболіста та окупанта

Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації Захарова

Сили оборони ліквідували російського окупанта – футболіста Олександра Захарова. Про це повідомляє «Главком».

Захаров брав участь у футбольних турнірах любительського рівня у складі клубу «Сині стріли» (Псковський район).

У ліквідованого окупанта лишилися троє дітей.

Прощання з Захаровим відбудеться 8 липня. Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі його ліквідації.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва. Він був братом титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.

Срібну нагороду чемпіонату Європи з волейболу сидячи Віталій Соболєв здобув у 2021 році у Туреччині. На тому турнірі збірна Росії в 1/2 фіналу перемогла команду України.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.