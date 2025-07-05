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Визначився другий півфіналіст клубного чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначився другий півфіналіст клубного чемпіонату світу
У півфіналі «Челсі» зустрінеться з іншим бразильським клубом – «Флуміненсе»
фото: Reuters

«Челсі» продовжує боротьбу за титул

Лондонський «Челсі» пробився до півфіналу клубного чемпіонату світу-2025, здолавши бразильський «Палмейрас» з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком».

Від початку матчу головну роль у ньому відігравав Коул Палмер. На початку гри перший його удар парирував воротар, однак уже друга спроба виявилася результативною – Палмер відкрив рахунок точним пострілом із центру штрафного майданчика.

Після перерви «Палмейрас» зрівняв рахунок завдяки ефектному удару Вілліана Естевана. Вінгер бразильського клубу з гострого кута влучив у поперечину, після чого м’яч опустився у ворота за спиною Роберта Санчеса.

Перемогу англійському клубу приніс автогол, записаний на воротаря Вевертона.

Наприкінці зустрічі саме «Челсі» був ближчим до ще одного гола: в компенсований час Вевертон відбив удар Ноні Мадуеке, перевівши м’яч у стійку.

Клубний чемпіонат світу. Чвертьфінал

«Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія) – 1:2

Голи: Естеван, 53 – Палмер, 16, Вевертон (а/г), 83

У півфіналі «Челсі» зустрінеться з іншим бразильським клубом – «Флуміненсе», який напередодні мінімально обіграв «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії (2:1).

Ще два чвертьфінальні матчі відбудуться в суботу, 5 липня: ПСЖ зіграє з «Баварією» (19:00), а «Реал» зустрінеться з дортмундською «Боруссією» (23:00).

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі

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