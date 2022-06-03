У боях з окупантами загинув майстер спорту України Сергій Карнаухов

На війні з рашистами загинув ще один український спортсмен

Карнаухов служив командиром відділення розвідки у складі 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр»

Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Ворог щодня нещадно забирає життя українців. Не розбираючи – жінка, чоловік, бабуся, дідусь чи маленька дитина, росіяни без роздумів застосовують свої бомби, ракети та кулі для знищення українців», – йдеться в повідомленні.

Сергій Карнаухов став ще одним героєм-захисником, який загинув від зброї окупанта. Він був майстром спорту України міжнародного класу з паверліфтингу і служив командиром відділення розвідки у складі 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

«Сергій назавжди залишиться прикладом самовідданості у боротьбі за нашу свободу і незалежність. Герої не вмирають», – зазначили в управлінні розвідки.

Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников.

Російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків.

У Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.

Також загинув 27-річний вихованець львівських «Карпат» Олег Мазур.

У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін.

Крім того, на війні загинув один із найкращих боксерів Черкащини, дворазовий чемпіон України та майстер спорту міжнародного класу Олег Прудкий.