Відомий боксер загинув у бою на сході України

Боксер «Українських отаманів» загинув, виконуючи завдання спецпідрозділу «КОРД»

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, забрала життя ще одного спортсмена. У боях з російськими окупантами загинув один із найкращих боксерів Черкащини, дворазовий чемпіон України та майстер спорту міжнародного класу Олег Прудкий. Про це повідомив президент федерації боксу Черкащини Сергій Тищенко.

«Згадую зараз, як твій тренер розповідав, яке сильне бажання було в тебе займатися боксом, як на велосипеді долав десятки кілометрів, щоби потрапити на тренування. Згадую, як ми тебе підтримували на змаганнях «Українських отаманів», тобе тоді приїхав підтримати цілий автобус з Черкас і ти здобув перемогу! Усі пам'ятають твої неймовірні поєдинки. Ти перший в історії Черкаського боксу здобув золото у ваговій категорії 60 кг», – написав Тищенко.

Олег Прудкий був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу. Також Прудкий запам'ятався виступом за напівпрофесійну боксерську команду «Українські отамани».

Учасник Олімпійських ігор та друг Олега у збірній України Володимир Матвійчук згадав унікальний боксерський стиль Прудкого та людяність бійця «Українських отаманів». А також розповів про двох осиротілих дочок Олега, яких він шалено любив.

Після завершення спортивної кар'єри Прудкий не пробував себе в ролі тренера чи спортивного чиновника, а вибрав небезпечну професію навіть у мирний час. Він пішов служити до поліції і опинився у «КОРДі» – у підрозділі Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій.

Щодо обставин загибелі українського героя, то тут інформації також небагато.

«Я знаю тільки, що у складі своєї команди він виконував бойове завдання. І, за словами дружини, вночі прилетів снаряд до тієї кімнати, де перебував Олег. Чотири людини з п'яти у приміщенні загинули відразу. Один, начебто, вижив, але у якому він стані, я не знаю», – розповів Матвійчук.

«В Олега залишилася гарна дружина, дуже хороша і порядна дівчина. Залишилися двоє дітей, дві дівчинки, якими він жив і якими не міг натішитися. Але, на жаль, на нинішній день війна забирає у нас найкращих і забрала Олега», – каже Володимир.

«Війна забирає найкращих! Я не вірю, не вірю, що тебе вже немає. Що не почую: «Доброго ранку, кохана! У мене все добре! Як дівчатка?» А найголовніше, що ти мені вже ніколи не скажеш: «Я тебе кохаю», – написала після смерті Олега його дружина Мар'яна.

«Ти був як ясне сонечко, прикладом для своїх дітей, які тебе так люблять і щоразу питають, а коли приїде тато? Як, як мені їм сказати, що вони тебе вже ніколи не побачать? Ти був прикладом для своїх друзів та побратимів! Ти – мій Ангел! Я тебе дуже люблю!» – звернулася дівчина до загиблого коханого.

Раніше «Главком» повідомляв про ще одну втрату для українського боксу. Колишній український боксер та арбітр Олексій Купирєв загинув внаслідок ворожого обстрілу в Маріуполі.