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    У війні з окупантами загинув чемпіон світу з тайського боксу

    Олексій Янін загинув у боях за Маріуполь - У війні з окупантами загинув чемпіон світу з тайського боксу
    Олексій Янін загинув у боях за Маріуполь

    Україна втратила ще одного спортсмена-героя

    У боях за Маріуполь загинув спортсмен та військовослужбовець окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олексій Янін. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

    Янін загинув у ніч на 7 квітня, але міністерство повідомило про втрату 24 травня.

    Олексій був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв «муай-тай».

    У 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розв’язала війну на Донбасі, Янін добровільно вступив до лав Збройних Сил України та після повернення зі строкової служби продовжив боронити Батьківщину в лавах загону «Азов».

    Повномасштабне вторгнення російських окупантів Янін зустрів на сході України та був одним із тих героїв, хто мужньо тримав оборону Маріуполя.

    В Олексія залишилася дружина Тамара та син Назарій.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків.

    У Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.

    Також загинув 27-річний вихованець львівських «Карпат» Олег Мазур.

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    Теги: росія окупанти спорт війна Україна окупація #stoprussia
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    У війні з окупантами загинув чемпіон світу з тайського боксу