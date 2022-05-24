У війні з окупантами загинув чемпіон світу з тайського боксу

Олексій Янін загинув у боях за Маріуполь

Україна втратила ще одного спортсмена-героя

У боях за Маріуполь загинув спортсмен та військовослужбовець окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олексій Янін. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Янін загинув у ніч на 7 квітня, але міністерство повідомило про втрату 24 травня.

Олексій був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв «муай-тай».

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розв’язала війну на Донбасі, Янін добровільно вступив до лав Збройних Сил України та після повернення зі строкової служби продовжив боронити Батьківщину в лавах загону «Азов».

Повномасштабне вторгнення російських окупантів Янін зустрів на сході України та був одним із тих героїв, хто мужньо тримав оборону Маріуполя.

В Олексія залишилася дружина Тамара та син Назарій.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків.

У Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.

Також загинув 27-річний вихованець львівських «Карпат» Олег Мазур.