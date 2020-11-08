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    «Шахтар» розгромив «Динамо» у Києві (відео)

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    Жуніор Мораєш тішився перед порожніми трибунами - «Шахтар» розгромив «Динамо» у Києві (відео)
    Жуніор Мораєш тішився перед порожніми трибунами
    Світлина - Ukr Ball

    Кияни без 12-ти хворих на коронавірус виглядали безпомічними

    Донецький «Шахтар» впевнено переміг київське «Динамо» в Класичному дербі у рамках дев’ятого туру української футбольної Прем’єр-ліги.

    Результат зустрічі виглядає закономірним, оскільки «Шахтар» уже подолав пік захворювання гравців на коронавірусну інфекцію. Більшість футболістів «гірників», які перенесли хворобу, вже повернулися в обойму, тоді як у «Динамо» це лихо саме на часі.

    Ще до вильоту на матч Ліги чемпіонів проти «Барселони» позитивні тести на Covid-19 здали воротарі Георгій Бущан і Денис Бойко, польові гравці Віталій Миколенко, Микола Шапаренко, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Міккель Дуелунн, Георгій Цитаїшвілі і Тудор Белуце. Напередодні дербі до них із тієї ж причини додалися Володимир Шепелєв, Богдан Леднєв і Владислав Супряга. Крім того, через травми пропускали матч Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.

    «Динамо» (Київ) - «Шахтар» (Донецьк) – 0:3

    Гол: 0:1 – Жуніор Мораєш (34). 0:2 – Маркос Антоніо (67). 0:3 – Алан Патрік (73)

    «Динамо»: Нещерет – Кензьора, Забарний, Денис Попов, Артем Шабанов – Сергій Сидорчук (к), Олександр Андрієвський – Віктор Циганков, Буяльський, Жерсон Родріґес (Назарій Русин, 70) – Вербіч (Карлос Де Пена, 62). Тренер – Мірча Луческу

    «Шахтар»: Трубін – Додо, Хочолава, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (Маркос Сіпріано, 50) – Тарас Степаненко (к), Маркос Антоніо – Тете, Марлос (Алан Патрік, 70), Тайсон (Манор Соломон, 52) – Жуніор Мораєш (Фернандо, 70). Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Марина Стрілецька (Суми), Олександра Ардашева (Київ)

    Попередження: Олександр Андрієвський (17), Вербіч (38) – Тете (14), Марлос (44), Маркос Антоніо (51)

    Вилучення: Сергій Сидорчук (45+1, груба гра)

    8 листопада. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

    «Шахтар» відкрив рахунок після навісу Додо справа, помилки Руслана Нещерета на виході і влучного удару головою Жуніора Мораєша.

    Наприкінці першого тайму, грубо в’їхавши в ногу Вікторові Корнієнку, отримав червону картку і залишив «Динамо» в меншості Сергій Сидорчук.

    А після перерви «Шахтар» добив суперника остаточно. Спершу після дальнього удару Тараса Степаненка підкоригував напрям польоту м’яча п’ятою і дезорієнтував динамівського голкіпера Маркос Антоніо – 0:2.

    Невдовзі дальнім ударом до розгромного рахунок довів Алан Патрік.

    Попри поразку, «Динамо» наразі зберегло лідерство в чемпіонаті. В киян 20 очок і «гірників» вони випереджають на один пункт.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга Віктор Циганков Мірча Луческу Тарас Степаненко Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі Жуніор Мораєш Володимир Костевич Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Тете Манор Соломон Маркос Антоніо Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Олександр Караваєв Олександр Тимчик Артем Шабанов Микола Матвієнко Микита Бурда Денис Гармаш Міккель Дуелунн Фернандо Томаш Кендзьора Тайсон Класичне дербі Владислав Супряга Денис Попов Олександр Андрієвський Богдан Леднєв Жерсон Родріґес Луїш Каштру Карлос Де Пена Руслан Нещерет Віктор Корнієнко Анатолій Трубін Додо Маркос Сіпріано Ілля Забарний коронавірус Марина Стрілецька Олександра Ардашева Тудор Белуце
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