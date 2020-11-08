«Шахтар» розгромив «Динамо» у Києві (відео)

Кияни без 12-ти хворих на коронавірус виглядали безпомічними

Донецький «Шахтар» впевнено переміг київське «Динамо» в Класичному дербі у рамках дев’ятого туру української футбольної Прем’єр-ліги.

Результат зустрічі виглядає закономірним, оскільки «Шахтар» уже подолав пік захворювання гравців на коронавірусну інфекцію. Більшість футболістів «гірників», які перенесли хворобу, вже повернулися в обойму, тоді як у «Динамо» це лихо саме на часі.

Ще до вильоту на матч Ліги чемпіонів проти «Барселони» позитивні тести на Covid-19 здали воротарі Георгій Бущан і Денис Бойко, польові гравці Віталій Миколенко, Микола Шапаренко, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Міккель Дуелунн, Георгій Цитаїшвілі і Тудор Белуце. Напередодні дербі до них із тієї ж причини додалися Володимир Шепелєв, Богдан Леднєв і Владислав Супряга. Крім того, через травми пропускали матч Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.

«Динамо» (Київ) - «Шахтар» (Донецьк) – 0:3

Гол: 0:1 – Жуніор Мораєш (34). 0:2 – Маркос Антоніо (67). 0:3 – Алан Патрік (73)

«Динамо»: Нещерет – Кензьора, Забарний, Денис Попов, Артем Шабанов – Сергій Сидорчук (к), Олександр Андрієвський – Віктор Циганков, Буяльський, Жерсон Родріґес (Назарій Русин, 70) – Вербіч (Карлос Де Пена, 62). Тренер – Мірча Луческу

«Шахтар»: Трубін – Додо, Хочолава, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (Маркос Сіпріано, 50) – Тарас Степаненко (к), Маркос Антоніо – Тете, Марлос (Алан Патрік, 70), Тайсон (Манор Соломон, 52) – Жуніор Мораєш (Фернандо, 70). Тренер – Луїш Каштру

Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Марина Стрілецька (Суми), Олександра Ардашева (Київ)

Попередження: Олександр Андрієвський (17), Вербіч (38) – Тете (14), Марлос (44), Маркос Антоніо (51)

Вилучення: Сергій Сидорчук (45+1, груба гра)

8 листопада. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

«Шахтар» відкрив рахунок після навісу Додо справа, помилки Руслана Нещерета на виході і влучного удару головою Жуніора Мораєша.

Наприкінці першого тайму, грубо в’їхавши в ногу Вікторові Корнієнку, отримав червону картку і залишив «Динамо» в меншості Сергій Сидорчук.

А після перерви «Шахтар» добив суперника остаточно. Спершу після дальнього удару Тараса Степаненка підкоригував напрям польоту м’яча п’ятою і дезорієнтував динамівського голкіпера Маркос Антоніо – 0:2.

Невдовзі дальнім ударом до розгромного рахунок довів Алан Патрік.

Попри поразку, «Динамо» наразі зберегло лідерство в чемпіонаті. В киян 20 очок і «гірників» вони випереджають на один пункт.