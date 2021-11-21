Визначився переможець Підсумкового тенісного турніру серед чоловіків

Німець Зверєв здолав у фіналі росіянина Медведєва

Німецький тенісист Олександр Зверєв став переможцем Підсумкового турніру АТР. У фіналі він обіграв росіянина Данила Медведєва (6:4, 6:4). Змагання відбулися у Турині (Італія).

Матч тривав одну годину та 16 хвилин. Зверєв зробив вісім ейсів за однією подвійною помилкою та двох реалізованих брейк-пойнтах. У Медведєва три ейси та дві подвійні. За весь матч росіянин не заробив жодного брейк-пойнту.

Минулого року Медведєв став переможцем турніру. Зверєв же виграв його вдруге. Раніше він перемагав у 2018 році.

Призовий фонд туріру склав $7 250 000.