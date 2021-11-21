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    Визначився переможець Підсумкового тенісного турніру серед чоловіків

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    Олександр Зверєв вдруге переміг на Підсумковому турнірі - Визначився переможець Підсумкового тенісного турніру серед чоловіків
    Олександр Зверєв вдруге переміг на Підсумковому турнірі
    фото з відкритих джерел

    Німець Зверєв здолав у фіналі росіянина Медведєва

    Німецький тенісист Олександр Зверєв став переможцем Підсумкового турніру АТР. У фіналі він обіграв росіянина Данила Медведєва (6:4, 6:4). Змагання відбулися у Турині (Італія).

    Матч тривав одну годину та 16 хвилин. Зверєв зробив вісім ейсів за однією подвійною помилкою та двох реалізованих брейк-пойнтах. У Медведєва три ейси та дві подвійні. За весь матч росіянин не заробив жодного брейк-пойнту.

    Минулого року Медведєв став переможцем турніру. Зверєв же виграв його вдруге. Раніше він перемагав у 2018 році.

    Призовий фонд туріру склав $7 250 000.

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    Теги: теніс Данііл Медведєв Александр Зверєв
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    Визначився переможець Підсумкового тенісного турніру серед чоловіків