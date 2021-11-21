Президент Міжнародного олімпійського комітету поговорив зі зниклою тенісисткою

Пен Шуай запевняє, що з нею все нормально

Томас Бах поговорив з Пен Шуай через відеозв’язок

Глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах провів відеодзвінок з китайською тенісисткою Пен Шуай, яка на якийсь час зникла після того, як у своїх соціальних мережах заявила про домагання з боку колишнього віце-прем'єра Китаю Чжана Гаолі.

На початку 30-хвилинної розмови Пен Шуай подякувала МОКу за занепокоєння про її самопочуття. Вона пояснила, що знаходиться в безпеці і здорова, живе у своєму будинку в Пекіні, але хотіла б, щоб поважали її приватне життя. Зараз вона вважає за краще проводити час з друзями та сім'єю.

Мовчання тенісистки тривало два тижні. 17 листопада Пен відправила лист із спростуванням своїх слів керівництву WTA. Громадськість скептично поставилася до справжніх заяв Шуай, пізніше в мережі з'явилися нібито свіжі знімки спортсменки. У WTA заявили про можливість виведення свого бізнесу з Китаю у разі відсутності прозорої процедури розслідування справи Шуай.

Раніше зникла тенісистка Шуай з'явилася на публіці.