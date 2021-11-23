Тренер «Баварії» прокоментував відсутність сімох гравців перед грою з «Динамо»

Нагельсман впевнений у своїй команді перед грою Ліги чемпіонів

Мюнхенська «Баварія» зазнала поразки в останньому турі чемпіонату Німеччини від «Аугсбурга» (1:2). Крім того, через коронавірус на матч 5-го туру Ліги чемпіонів до Києва не прилетіли сім гравців. Попри це, тренер німецького клубу Юліан Нагельсман позитивно налаштований на гру з «Динамо», яка розпочнеться 23 листопада о 19:45.

«У Лізі чемпіонів не буває прохідних матчів. Питання про вихід у плей-офф вже не стоїть, це позитивний момент. Але нам потрібно попрацювати над тими речами, з якими виникли проблеми у грі з «Аугсбургом» та у попередніх матчах, і зробити крок уперед.

Попри те, що нам довелося внести зміни до складу, ми залишаємося дуже, дуже гарною командою. Завтра важливий матч», – наводить слова Нагельсмана офіційний сайт «Баварії».

«Баварія» здобула чотири перемоги та достроково вийшла до 1/8 фіналу. У «Динамо» – одне очко, «Бенфіки» – 4, «Барселони» – 6.