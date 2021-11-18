Жінки визначили найсильнішу тенісистку року
Мугуруса перемогла на Підсумковому турнірі WTA
Іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса стала переможницею Підсумкового турніру WTA у мексиканській Гвадалахарі. У фінальному матчі п’ята ракетка світу взяла гору над естонкою Анетт Контавейт з рахунком 6:3, 7:5. Зустріч тривала 1 годину 39 хвилин.
Для 28-річної Мугуруси це перший виграний Підсумковий турнір WTA. До того ж, вона перша іспанка, яка перемогла на цьому турнірі в одиночному розряді.
Призовий фонд турніру становив $5 млн. Його попередньою чемпіонкою є австралійка Ешлі Барті, яка відмовилася від участі у поточному розіграші.
У Підсумковому турнірі беруть участь вісім найкращих тенісисток за підсумками року.
2018-го переможницею змагань була перша ракетка України Еліна Світоліна.
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