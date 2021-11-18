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    Жінки визначили найсильнішу тенісистку року

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    Гарбінє Мугуруса стала першою іспанкою, яка перемогла на Підсумковому турнірі - Жінки визначили найсильнішу тенісистку року
    Гарбінє Мугуруса стала першою іспанкою, яка перемогла на Підсумковому турнірі
    фото з відкритих джерел

    Мугуруса перемогла на Підсумковому турнірі WTA

    Іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса стала переможницею Підсумкового турніру WTA у мексиканській Гвадалахарі. У фінальному матчі п’ята ракетка світу взяла гору над естонкою Анетт Контавейт з рахунком 6:3, 7:5. Зустріч тривала 1 годину 39 хвилин.

    Для 28-річної Мугуруси це перший виграний Підсумковий турнір WTA. До того ж, вона перша іспанка, яка перемогла на цьому турнірі в одиночному розряді.

    Призовий фонд турніру становив $5 млн. Його попередньою чемпіонкою є австралійка Ешлі Барті, яка відмовилася від участі у поточному розіграші.

    У Підсумковому турнірі беруть участь вісім найкращих тенісисток за підсумками року.

    2018-го переможницею змагань була перша ракетка України Еліна Світоліна.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Гарбінє Мугуруса
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    Жінки визначили найсильнішу тенісистку року