Жінки визначили найсильнішу тенісистку року

Гарбінє Мугуруса стала першою іспанкою, яка перемогла на Підсумковому турнірі

Мугуруса перемогла на Підсумковому турнірі WTA

Іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса стала переможницею Підсумкового турніру WTA у мексиканській Гвадалахарі. У фінальному матчі п’ята ракетка світу взяла гору над естонкою Анетт Контавейт з рахунком 6:3, 7:5. Зустріч тривала 1 годину 39 хвилин.

Для 28-річної Мугуруси це перший виграний Підсумковий турнір WTA. До того ж, вона перша іспанка, яка перемогла на цьому турнірі в одиночному розряді.

Призовий фонд турніру становив $5 млн. Його попередньою чемпіонкою є австралійка Ешлі Барті, яка відмовилася від участі у поточному розіграші.

У Підсумковому турнірі беруть участь вісім найкращих тенісисток за підсумками року.

2018-го переможницею змагань була перша ракетка України Еліна Світоліна.