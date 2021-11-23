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    Заслуженого тренера Росії жорстко затримали за відсутність медичної маски

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    У Росії через відсутність маски на обличчі викручують руки - Заслуженого тренера Росії жорстко затримали за відсутність медичної маски
    У Росії через відсутність маски на обличчі викручують руки
    Фото: скріншот

    Ільїн приїхав до аеропорту та відмовився користуватися захисним засобом

    Тренер з плавання Олександр Ільїн зазнав приниження в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. За те, що він відмовився одягати медичну маску, заслуженого наставника Росії повалили на підлогу та відвели до відділення поліції. Про це повідомила триразова чемпіонка світу з плавання у ластах Віталіна Симонова у соцмережах.

    «Так би злочинців затримували! Мене теж хотіли заламати», – прокоментувала інцидент Симонова.

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    63-річний Ільїн підготував кілька чемпіонів Європи та світу.

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    Теги: плавання коронавірус
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    Заслуженого тренера Росії жорстко затримали за відсутність медичної маски