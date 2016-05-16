У Міністерстві спорту Росії перед Олімпіадою-2014 хотіли підробити допінг-пробу Віти Семеренко

Інформатор WADA Григорій Родченков зробив сенсаційну заяву, що заступник міністра спорту РФ хотів зробити з негативної проби української біатлоністки позитивну

Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков зазначив, що колишній заступник міністра спорту Російської Федерації Юрій Нагорних хотів виграти Олімпіаду-2014 будь-яким шляхом. Родченков також додав, що Нагорних просив його зробити з негативної проби української біатлоністки Віти Семеренко позитивну, інформує



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Віта Семеренко. Фото ФБУ

Інформатор WADA Григорій Родченков зробив сенсаційну заяву, що заступник міністра спорту РФ хотів зробити з негативної проби української біатлоністки позитивну

Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков зазначив, що колишній заступник міністра спорту Російської Федерації Юрій Нагорних хотів виграти Олімпіаду-2014 будь-яким шляхом.

Родченков також додав, що Нагорних просив його зробити з негативної проби української біатлоністки Віти Семеренко позитивну, інформує «Спорт-Экспресс».

«Заступник міністра спорту Нагорних хотів виграти будь-яким шляхом. І, оскільки ми мали можливість відкривати пробірки з допінг-пробами непомітно, він почав думати в іншому напрямку», - сказав він.

«Я був у шоці. Він запитав, чи можемо зробити чисту допінг-пробу позитивною. Для мене це було абсолютно неприйнятно. Нагорних дав завдання Російському антидопінговому агентству – взяти проби в української спортсменки Віти Семеренко. Без різниці, де б вона не перебувала, і що б не передбачав план взяття допінг-проб», - додав інформатор WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство).

За словами Родченкова, Нагорних знав номер і числовий код на допінг-пробі Віти Семеренко і запитав, чи можна відкрити пробірки та замінити вміст сечею, у якій є допінг.

«Я був абсолютно в шоці. До цього моменту я зробив сотні, а, може, й тисячі допінг-проб з позитивних негативними, але навпаки – ніколи. Але Нагорних хотів саме цього. Звичайно ж, я сказав йому, що вона – топ-спортсменка, і що ми не можемо так просто маніпулювати її сечею», - пояснив він.

«Таким вчинком ми могли поховати весь «проект Сочі». Я переконав Нагорних, що це небезпечна ідея, і хибний шлях. І нарешті він зі мною погодився. Але він передбачав і побоювався того, що українська спортсменка завоює у Сочі золото, і Росія залишиться лише на другому місці. Це відбувалося ще у жовтні 2012 року, коли ми обговорювали медальний план на Сочі-2014», - підсумував Родченков.

Нагадаємо, Родченков заявив також, що всі накази про допінг-програму Росії йшли від Путіна.