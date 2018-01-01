Родченков: всі накази про допінг-програму Росії йшли від Путіна

Путін знав про допінг програму в Росії

Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков заявив, що всі дії, пов'язані з допінг-програмою Росії, йшли за наказом президента країни Володимира Путіна. Про це повідомляється в трейлері нового фільму німецького журналіста Хайо Зеппельта. «Все накази йшли



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Григорій Родченков

Путін знав про допінг програму в Росії

Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков заявив, що всі дії, пов'язані з допінг-програмою Росії, йшли за наказом президента країни Володимира Путіна.

Про це повідомляється в трейлері нового фільму німецького журналіста Хайо Зеппельта.

«Все накази йшли від президента країни. Тільки він міг ставити перед ФСБ такі завдання. Путін знав про допінг програмі в Росії, а Мутко, який перед ним звітував, говорив, що президент знає про мене», - сказав Родченков.

Він також підтвердив зміст секретних документів, які, згідно з даними ARD, свідчать про те, що державна допінгова практика в Росії існувала для Олімпіад 2008 року в Пекіні й Лондоні в 2012 році.

Відзначається, що в кадрі самого інформатора WADA немає, чути тільки його голос.

Родченков, який зараз переховується в США, 2016 року розповів The New York Times, що ФСБ Росії організувала схеми, що включають підміну допінг-проб на Іграх в Сочі в 2014 році, щоб приховати практику використання допінгу спортсменами з російської збірної.

Влітку 2016 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) опублікувало доповідь про масове застосування заборонених препаратів в російському спорті з потурання влади. Результатом цього розслідування стало відсторонення збірної Росії з легкої атлетики від Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російську збірну в повному складі від участі в Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

У Кремлі розкритикували заяви Родченкова і назвали їх «наклепом перебіжчика». Проти нього в Росії порушили кримінальну справу.

У вересні 2017 року Басманний суд Москви заочно заарештував Родченкова.

Нагадаємо, російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором.

Згодом в уряді Росії визнали, що допінгові проблеми у російському спорті були.

А віце-прем'єра РФ довічно усунено від відвідування Олімпіад.