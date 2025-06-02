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У Парижі поліція заарештувала більше 500 осіб після перемоги «ПСЖ» у Лізі чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Парижі поліція заарештувала більше 500 осіб після перемоги «ПСЖ» у Лізі чемпіонів
Префект поліції Парижа зазначив, що вдалося запобігти численним інцидентам і актам вандалізму
фото: Reuters

У неділю у Парижі було 79 арештів, 491 – у ніч на неділю

Префект поліції Парижа Лоран Нуньєс повідомив, що у Парижі було заарештовано більше 500 осіб на тлі заворушень, які спалахнули після перемоги «ПСЖ» у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMC Sport

«На жаль, було завдано певних збитків, але їх було б набагато більше, якби не поліція, яка заарештовувала людей. У неділю було 79 арештів, 491 – у ніч на неділю, це абсолютно безпрецедентно», – заявив Нуньєс.

Він також зазначив, що поліції вдалося запобігти численним інцидентам і актам вандалізму.

«5400 поліцейських у суботу ввечері, звичайно, цього було достатньо. Ми запобігли численним інцидентам і актам вандалізму. Те, що дехто називав хаосом і поганою картинкою, було роботою поліції, яка заарештовувала порушників спокою», – зазначив Нуньєс.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Париж Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен

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