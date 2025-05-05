Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд

Фінал турніру відбудеться 10 червня

Сьогодні, 5 травня відбулося жеребкування півфіналів Кубка України серед жіночих команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

2 травня після заключного поєдинку 1/4 фіналу визначилися всі півфіналісти розіграшу Кубка України серед жіночих команд сезону-2024/2025.

Сьогодні, 5 травня, відбулося жеребкування турніру.

Кубок України-2024/2025 серед жіночих команд

1/2 фіналу. 21 травня

«Металіст 1925» (Харків) – «Колос» (Ковалівка) «Сістерс» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава)

Фінал. 10 червня

Переможець півфіналу 1 – переможець півфіналу 2

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.

Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.

На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)

Гол: Аліссон, 114

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.

Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

«Буковина» – «Динамо» 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76