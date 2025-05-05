Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд
Фінал турніру відбудеться 10 червня
Сьогодні, 5 травня відбулося жеребкування півфіналів Кубка України серед жіночих команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
2 травня після заключного поєдинку 1/4 фіналу визначилися всі півфіналісти розіграшу Кубка України серед жіночих команд сезону-2024/2025.
Сьогодні, 5 травня, відбулося жеребкування турніру.
Кубок України-2024/2025 серед жіночих команд
1/2 фіналу. 21 травня
- «Металіст 1925» (Харків) – «Колос» (Ковалівка)
- «Сістерс» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава)
Фінал. 10 червня
- Переможець півфіналу 1 – переможець півфіналу 2
Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.
Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.
На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.
«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)
Гол: Аліссон, 114
У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».
Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.
Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.
«Буковина» – «Динамо» 1:4
Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76
Коментарі — 0