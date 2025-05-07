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«Динамо» підписало контракт з 25-річним колумбійцем

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Динамо» підписало контракт з 25-річним колумбійцем
У «Динамо» Анхель виступатиме під номером 17

Контракт із південноамериканським легіонером діятиме протягом трьох років – до червня 2028

Футбольний клуб «Динамо» уклав угоду з 25-річним колумбійським вінгером Анхелем Торресом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Контракт із південноамериканським легіонером, який мав статус вільного агента, діятиме протягом трьох років – до червня 2028.

Торрес народився 6 квітня 2000 року у столиці Колумбії Боготі, там же й робив свої перші кроки у футболі, виступаючи у клубі «Реал Академія», а у 18 віці перебрався до Європи. Спочатку виступав за юнацьку команду португальського «Порту», у складі якої не лише став ключовим гравцем, а й у першому ж своєму сезоні виграв Юнацьку лігу УЄФА, зігравши загалом на турнірі у 8 іграх і забивши 2 м’ячі.

Влітку 2022-го Анхель опинився в клубі «Бальцан», що представляє Мальту, і провів там один сезон – у 23 матчах місцевого чемпіонату він забив 15 м’ячів. Він став третім найкращим бомбардиром чемпіонату, і допоміг команді потрапити до кваліфікації Ліги конференцій.

Далі Торрес виступав в Австралії за «Сентрал Кост Марінерс» – команду, яка за його участі стала чемпіоном (23 матчі, 13 голів).

Анхель грає як на правому фланзі атаки, так і на лівому. У «Динамо» він виступатиме під номером 17.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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