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    Новини

    Одноклубник українця Леня встановив унікальне досягнення в НБА

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    Вінс Картер - Одноклубник українця Леня встановив унікальне досягнення в НБА
    Вінс Картер
    НБА

    Захисник Вінс Картер розпочав 22-й сезон у найсильнішій лізі світу

    Атакуючий захисник «Атланти» Вінс Картер встановив унікальне досягнення в НБА. Напередодні він вийшов на майданчик у стартовому поєдинку команди в новому сезоні. Відтак для Картера розпочався 22-й сезон у найсильнішій лізі світу. Ще жоден гравець не виступав так довго.

    42-річний Картер відіграв 10 хвилин проти «Детройта» українського захисника Святослава Михайлюка. У здобутку ветерана одна результативна передача.

    «Атланта» перемогла 117:100.

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    Михайлюк весю матч провів у запасі. Український центровий «Атланти» Олексій Лень за 23 хвилини зі старту набрав 4 очки, 6 підбирань, 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот.

    баскетбол НБА Олексій Лень Святослав Михайлюк
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