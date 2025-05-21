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У Росії помер бодібілдер, який підірвав здоров'я препаратами для пришвидшення росту м'язів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Росії помер бодібілдер, який підірвав здоров'я препаратами для пришвидшення росту м'язів
Ткачук переніс чотири операції, критичне зниження рівня еритроцитів у крові, розвиток анемії

Ткачука було госпіталізовано 16 травня і введено в медикаментозну кому, з якої він так і не вийшов

Російський бодібілдер Микита Ткачук помер у віці 34 років. Про смерть спортсмена повідомила його дружина Марія.

«Микита, мій улюблений чоловік, помер… 17 травня 2025 року. Відмовили нирки, набряк легень і не витримало серця. За рік було багато випробувань. Ресурси закінчилися… Поки що немає інших слів, тільки шок…», – написала Марія у соцмережі.

Російські ресурси зазначають, що Ткачука було госпіталізовано 16 травня і введено в медикаментозну кому, з якої так і не вийшов.

Раніше бодібілдер підписав контракт із фірмою з виробництва медикаментів, які пришвидшують зростання м'язів. Зазначається, що спортсмен погодився приймати препарати, чим підірвав своє здоров'я. Ткачук переніс чотири операції, критичне зниження рівня еритроцитів у крові, розвиток анемії та небезпечне збільшення кількості тромбоцитів.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена – Вадима Вікуліна

Вадим Вікулін народився 5 лютого 1999 року у селі Барати Селенгінського району Республіки Бурятія.

У 2019 році він посів друге місце на першості Росії зі спортивного орієнтування серед атлетів до 19 років та виконав норматив майстра спорту Росії.

У повномасштабному вторгненні в Україну Вікулін брав участь з перших днів його початку.

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що гвардії старший лейтенант Вікулін був ліквідований 28 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі Сумської області.

Прощання з окупантом відбулося вчора, 20 травня.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: бодібілдинг смерть росія спорт

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