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ЗСУ ліквідували титулованого російського важкоатлета

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗСУ ліквідували титулованого російського важкоатлета
У 2015 році Єфімов був переможцем чемпіонату Кемеровської області з важкої атлетики

Владислав Єфімов був кандидатом у майстри спорту з важкої атлетики

Захисники України знищили російського окупанта – важкоатлета Владислава Єфімова. Про це повідомляє «Главком».

Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики.

Також він був переможцем третього етапу Літньої Спартакіади учнів Росії з важкої атлетики (Сибірського федерального округу)  серед юнаків та дівчат до 16 років.

У 2015 році Єфімов був переможцем чемпіонату Кемеровської області з важкої атлетики. 

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про деталі та дату ліквідації Єфімова. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 12 травня, у місті Кемерово.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.

Теги: важка атлетика росія окупанти війна

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