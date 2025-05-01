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Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
Ердоган оптимістично налаштований щодо миру в Україні
фото із відкритих джерел

Ердоган: оголошене країною-агресоркою РФ святкове перемир'я може принести мир в Україну

Оголошене російським диктатором Володимиром Путіним так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги може стати шляхом постійного миру в Україні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. За його словами, в Анкарі завжди сподівалися на врегулювання війни через міцний і справедливий мир між Москвою та Києвом, повідомляє «Главком» із посиланням на TRT Haber.

«Ми сподіваємося, що це тимчасове припинення вогню розширюватиметься і відчинить двері до постійного світу. Ми з самого початку говорили, що війна між Росією та Україною може завершитися лише справедливим та міцним миром, і ніколи не втрачали надії на це. Час від часу, навіть коли протистояння загострювалося, ми збирали сторони за столом і пропонували переговори про мир», – сказав турецький лідер.

Російська та українська влада має щиро хотіти вирішити ситуацію, не дозволяючи комусь зірвати мирний процес, сказав президент Туреччини. Ердоган висловив думку, що це питання важливе не лише для двох країн, а й для глобальної безпеки.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяву Росії про оголошення перемир’я на 8-10 травня. «Якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – написав він.

Водночас міністр додав, що Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню – «це те, що ми постійно пропонуємо, принаймні на 30 днів».

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. Перемир'я нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.

До слова, напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». 

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії.

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Теги: росія путін Володимир Зеленський Україна диктатор переговори Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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