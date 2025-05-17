Буданов повідомив, коли можна очікувати обміну «1000 на 1000»

Україна та Росія можуть здійснити обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» найближчим часом

Масштабний обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу» відбудеться на наступному тижні. Як інформує «Главком», про це tsn.ua повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

«Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні, за списками, ви ж розумієте, буде обмін, скажімо так, кого зможем забрати – того будем забирати. І так само віддавати», – уточнив він.

Нагадаємо, у Стамбулі в п’ятницю, 16 травня, минули переговори України та Росії. Після зустрічі міністр оборони Рустем Умєров заявив, що вже найближчим часом може відбутися обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

«Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав він.

Умєров підкреслив, що в української делегації є директива президента. З його слів, під час зустрічі представники країн спілкувалися в рамках питань припинення вогню та обміну полоненими.

Представник Росії на переговорах Володимир Мединський також підтвердив обмін у форматі «1000 на 1000» найближчим часом.

Крім того, Туреччина назвала головний здобуток переговорів у Стамбулі.