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У Польщі зростає попит на бомбосховища і уроки бойових мистецтв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Польщі зростає попит на бомбосховища і уроки бойових мистецтв
Поляки записуються на військові навчання, очікуючи нападу з боку Росії
фото: ВВС

Поляки активно готуються до можливого російського вторгнення

Громадяни Польщі активно відвідують стрільбища та вивчають прийоми рукопашного бою через страх перед Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Охочих так багато, що таку практику планують розширити на всю країну. «Часи зараз небезпечні. Ми маємо військову загрозу з боку Росії, і ми готуємося до цього», – розповів журналістам координатор проєкту «Тренування з армією», капітан Адам Сіліцькі. 

Одним із майданчиків, де проводяться тренування, є військовий полігон біля міста Вроцлав. BBC пише, що жінки та чоловіки різного віку, а також діти «вишиковуються в чергу, чекаючи, коли їм видадуть зброю і навчать стріляти». Крім стрілянини, їх навчають прийомів рукопашного бою та бойових мистецтв, надання першої допомоги та того, як надягати протигаз.

За словами Сіліцькі, кількість учасників цієї програми «перевищила допустиму», і тепер влада Польщі планує розширити її, щоб кожен дорослий чоловік у країні міг пройти навчання.

У статті також зазначається, що в країні почали зводити бомбосховища, призначені для захисту від ядерної бомби, а також від збройних нападів. Як повідомили у компанії ShelterPro, яка займається такими проєктами, попит на бомбосховища зріс після приходу Трампа до влади.

«Раніше було лише кілька дзвінків на місяць. Тепер їх десятки на тиждень. Мої клієнти найбільше бояться Росії. І вони стурбовані тим, що НАТО не прийде боронити Польщу», – розповіли у фірмі.

Щотижня компанії отримують десятки запитів від поляків, які хочуть купити бомбосховища
Щотижня компанії отримують десятки запитів від поляків, які хочуть купити бомбосховища
bbc.com

Витрати Польщі на оборону є одними з найвищих у НАТО і становлять майже 5% ВВП. Раніше прем'єр-міністр республіки Дональд Туск заявив, що Польща має намір створити «найсильнішу армію у регіоні». «Варшава витрачає величезні кошти, купуючи плани, кораблі, артилерійські системи та ракети у США, Швеції та Південної Кореї, а також в інших країнах», – йдеться у статті.

У лютому міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Європа не повинна вважати, що присутність американських військ на континенті «триватиме вічно».

Нині у Польщі перебуває близько 10 тис. американських військових. У квітні США оголосили про виведення своїх військ із ключової військової бази у польському місті Жешув.

Найближчими днями Польща має підписати оборонну угоду з Францією, а потім ще одну з Великою Британією. «Це черговий крок Варшави щодо відходу від своїх історично міцних військових зв'язків із Вашингтоном. Також ходять розмови про те, що Польща може опинитися під «ядерною парасолькою» французьких військових», – пише ВВС.

Нині в армії Польщі близько 216 тис. військових. При цьому влада країни оголошувала, що має намір наростити її до 500 тис. осіб, включаючи резервістів. У такому разі республіка стане другим за чисельністю військ членом НАТО після США.

До слова, українських мігрантів у Польщі можуть залучати до служби в територіальній обороні. У Польщі вже зареєстрували законопроєкт про надання дозволу на службу у поліції мігрантам, в тому числі й українцям.

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Теги: напад бомбосховища Піт Гегсет Європа навчання Польща росія Варшава

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