Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?

21 квітня на заході з нагоди Великодня в саду Білого дому Дональд Трамп сказав журналістам, що США мали «дуже хороші зустрічі щодо України, Росії» і пообіцяв надати більше деталей протягом наступних трьох днів

Так зване оголошене Кремлем «великоднє перемир'я» у бойових діях між Росією та Україною, здавалося, зменшило кількість авіаударів по українських містах. Між тим офіційний Київ заявив про майже 3000 порушень з боку російських сил, а з російського боку звинуватили Україну у порушеннях.

І хоча заклики до продовження перемир'я залишилися поза увагою Кремля, президент США Дональд Трамп заявив 20 квітня, що «сподівається, що Україна і Росія укладуть угоду» вже цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме дзеркально відповідати на дії Росії, після повідомлень про подальші ракетні удари російської армії.

У своєму дописі в Telegram Зеленський зазначив, що Москва проігнорувала як пропозицію про повне 30-денне припинення вогню, так і заклик припинити повітряні удари по цивільній інфраструктурі, включно з ракетними та безпілотними атаками.

«Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова», – наголосив Зеленський.

Начальник Генерального штабу збройних сил РФ генерал Валерій Герасимов доповідає очільнику Росії Володимиру Путіну про удари по Україні. Кремль. Росія, 19 квітня 2025 року фото: AP

Путін і його «великоднє перемир'я»

Одностороннє перемир'я було оголошено президентом Росії Володимиром Путіним 19 квітня з 18:00 того ж дня до опівночі 20 квітня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив державному інформаційному агентству «Тасс», що Путін не віддавав наказів про продовження режиму припинення вогню після опівночі.

Українські офіційні особи заявили, що режиму припинення вогню Росія все одно не дотримувалася.

Атаки з повітря поновилися рано вранці 21 квітня. Під час нічної атаки 21 квітня 2025 року Росія ударила по Херсонщині протикорабельними ракетами «Онікс».

Через кілька годин після запланованого закінчення великоднього перемир'я над Києвом заревіли сирени повітряної тривоги, а мер Миколаєва повідомив про удар по місту двома ракетами.

Зеленський, з огляду на очевидну відмову Росії прийняти більш тривале, повномасштабне припинення вогню, раніше запропонував, щоб обидві сторони погодилися призупинити повітряні атаки на цивільну інфраструктуру щонайменше на 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський на території Софії Київської під час запису відеопривітання українців з Великоднем. Київ, квітень 2025 року фото: president.gov.ua

«Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну», – сказав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дії Москви після закінчення перемир'я опівночі покажуть реальне ставлення Кремля до будь-яких ініціатив, спрямованих на припинення війни.

«Щодо так званого «великоднього перемир'я», то ми досі не почули відповіді Москви на нашу пропозицію продовжити його до 30 днів», – написав він на X.

«Дії Росії після опівночі, завтра і протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США і пропозиції про 30-денне повне припинення вогню. Вони покажуть, чи серйозно Росія налаштована на мир, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями», – додав Сибіга.

Державний департамент США раніше заявив, що вітав би продовження великоднього перемир'я, яке мало закінчитися через кілька годин.

«Ми бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми залишаємося відданими досягненню повного і всеосяжного припинення вогню», – заявив речник Державного департаменту в заяві, надісланій ЗМІ електронною поштою.

«Оцінюючи серйозність їхніх намірів у цьому випадку, ми хотіли б, щоб (припинення вогню) продовжилися і після неділі», – йдеться у заяві.

Рано вранці 21 квітня Зеленський звинуватив Росію у 2 935 порушеннях після заклику Путіна до великоднього перемир'я, хоча і додав, що за цей період не було «жодних повітряних тривог».

«Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар у медіа», – написав Зеленський на X 20 квітня.

Незалежно підтвердити інформацію з поля бою не вдалося.

На відео, надісланому «Радіо Свобода» українською гуманітарною організацією, видно, що безпілотник атакував транспортні засоби, які евакуювали цивільне населення поблизу Костянтинівки в Донецькій області на сході України.

Постраждали Євген Ткачов з організації «Проліска» і цивільна жінка. Її та її чоловіка, який перебував у шоковому стані, доставили до лікарні.

Зеленський написав у соціальних мережах 20 квітня, що «найвищий рівень російської бойової активності на цей Великдень – на Покровському напрямку», який розташований приблизно за 50 кілометрів на південний захід від Костянтинівки.

«Також виявилися пустими путінські слова про «припинення вогню» для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині», – додав Зеленський.

Святкування Великодня в Києві, 20 квітня 2025 року фото: radiosvoboda.org

Російська влада повідомила про щонайменше три вибухи в окупованій Росією Донецькій області України рано вранці 20 квітня.

Міністерство оборони заявило, що за ніч Київ здійснив 48 ударів з безпілотників по об'єктах в Росії та окупованій Росією українській території.

Зеленський заявив, що українські війська діють «повністю симетрично» до дій Москви.

Тим часом, ще однією ознакою посилення міжнародної напруженості після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, стало нещодавнє повідомлення Міністерства оборони Великої Британії про перехоплення російських військових літаків над Балтійським морем.

У ньому згадуються два інциденти, що сталися 15 і 17 квітня, коли британські літаки були підняті у небо на перехоплення російських літаків. Міністр збройних сил Люк Поллард заявив 20 квітня, що «російська агресія» зростає і що британські літаки співпрацюють із Повітряними силами Швеції для захисту повітряного простору НАТО.

Що українці думають про великоднє перемир'я?

У Києві, у той час як священники кропили вірян свяченою водою, панував глибокий скептицизм щодо великоднього перемир'я.

«Я дуже на це сподіваюся, але не вірю в це. Вони (росіяни) кажуть одне, а роблять інше», – сказав Дмитро, 37-річний працівник ІТ-компанії.

«Ніхто в це не вірить, – каже 40-річна Ольга Малашук, яка працює у сфері продажів. «[Путін], напевно, хоче переозброїти війська, тому йому більше ніхто не вірить».

Також повідомлялося про сумніви серед цивільних осіб у Москві, де «Радіо Свобода» фактично заборонене і не може працювати.

Євген Павлов, 58 років, сказав інформаційному агентству AFP, що «це безглуздо, тому що я не довіряю Україні».

«Ми не повинні давати їм перепочинок. Якщо ми тиснемо на них, ми повинні довести справу до кінця», – додав він.

Марія Гораніна, 85 років, сказала: «Ми повинні покласти цьому край – або так, або ні. Або встановити мир назавжди, або ні».

Угода «цього тижня»?

Оголошення Путіним про перемир'я на Великдень послідувало за сигналами від Трампа та інших офіційних осіб США, які скаржилися на повільний прогрес у переговорах щодо врегулювання війни в Україні, яка триває вже четвертий рік. І казали, що якщо поступу не буде, то вони займуться іншими справами.

Державний секретар Марко Рубіо попередив, що Сполучені Штати можуть почати «рухатись далі» від спроб укласти мирну угоду, якщо найближчими днями не буде досягнуто прогресу.

Але сам Дональд Трамп 18 квітня заявив, що переговори між Україною та Росією «наближаються до завершення», і наполягав на тому, що жодна зі сторін не «грає» з ним у його прагненні покласти край конфлікту.

20 квітня президент США написав, що «сподівається, що Україна і Росія укладуть угоду на цьому тижні».

«Потім обидві країни почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки!», – написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social без уточнень.

21 квітня на заході з нагоди Великодня в саду Білого дому Дональд Трамп сказав журналістам, що США мали «дуже хороші зустрічі щодо України, Росії» і пообіцяв надати більше деталей протягом наступних трьох днів.

Між тим The Wall Street Journal пише, що посадовці Трампа напрацювали документ із пропозиціями для миру в Україні. Серед них: США розглядають можливість визнання Криму російським.

Відповідаючи на питання журналіста щодо шансів на досягнення угоди цього тижня, президент США заявив: «є дуже хороші шанси».

У відповідь на це в Кремлі заявили про відкритість Росії до пошуків мирного врегулювання війни.

Радіо Свобода