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«Нейтральна» гімнастка Мельникова братиме участь у праймеріз путінської «Єдиної Росії»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Нейтральна» гімнастка Мельникова братиме участь у праймеріз путінської «Єдиної Росії»
Ангеліна Мельникова та колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу

Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії «Єдина Росія». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що спортсменка подала заявку на 23-й виборчий округ (Воронезька область). 

Список кандидатів на праймеріз затвердять наступного тижня. Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбудеться з 19 по 25 травня.

Мельниковій, яка народилася у Воронежі, 24 роки. Вона чемпіонка Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві, чемпіонка світу-2021 у багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Теги: Ангеліна Мельникова спортивна гімнастика путін війна росія

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