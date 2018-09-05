Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)



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Фото: ФФУ

У презентації взяли участь футболісти національної команди Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук

Українська збірна презентувала новий дизайн форми.

Крім традиційних жовтих і синіх кольорів, з'явився й третій комплект – білий.

Причому на зворотному боці всіх футболок є гасло: «Слава Україні!», інформує прес-служба Федерації футболу України.

Один комплект воротарської форми – помаранчевого кольору, а другий – чорного.

«Коли ти виступаєш у футболці національної збірної, навіть товариські матчі не відчуваються товариськими, тому що ти граєш за свою країну», - сказав на презентації півзахисник збірної Андрій Ярмоленко.

Окрім нього, в церемонії взяли участь Андрій Лунін, Андрій П'ятов, Євген Коноплянка та Роман Яремчук.

Уперше в новій формі українська національна збірна зіграє 6 вересня.

У чеському місті Угерске Градіште команда Андрія Шевченка проведе дебютний матч Ліги націй проти збірної Чехії.