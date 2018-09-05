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    Фото

    Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)

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    Фото: ФФУ - Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)
    Фото: ФФУ

    У презентації взяли участь футболісти національної команди Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук

    Українська збірна презентувала новий дизайн форми.

    Крім традиційних жовтих і синіх кольорів, з'явився й третій комплект – білий.

    Причому на зворотному боці всіх футболок є гасло: «Слава Україні!», інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Один комплект воротарської форми – помаранчевого кольору, а другий – чорного.

    «Коли ти виступаєш у футболці національної збірної, навіть товариські матчі не відчуваються товариськими, тому що ти граєш за свою країну», - сказав на презентації півзахисник збірної Андрій Ярмоленко.

    Окрім нього, в церемонії взяли участь Андрій Лунін, Андрій П'ятов, Євген Коноплянка та Роман Яремчук.

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    Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)
    Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)
    Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)
    Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)
    Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)
    Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)
    Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)
    Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)
    Національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!» (фотогалерея)
    ffu.ua

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка Ліга націй
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