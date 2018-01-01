УЄФА оштрафував російський клуб на 30 тисяч євро за поведінку фанатів

«Зеніту» доведеться відшкодувати збитки, завдані стадіону «Аноета» у Сан-Себастьяні

УЄФА підтвердив інформацію про покарання «Зеніту» за підсумками матчу 6-го туру групового турніру Ліги Європи з «Реалом Сосьєдад». Пітерський клуб оштрафований на 30 тисяч євро. Окрім цього, пітерці повинні зв'язатися з іспанським клубом для відшкодування збитків, нанесеного стадіону фанатами. Зустріч пройшла в Іспанії 7



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Фанати «Зеніту». Фото AFP

«Зеніту» доведеться відшкодувати збитки, завдані стадіону «Аноета» у Сан-Себастьяні

УЄФА підтвердив інформацію про покарання «Зеніту» за підсумками матчу 6-го туру групового турніру Ліги Європи з «Реалом Сосьєдад».

Пітерський клуб оштрафований на 30 тисяч євро.

Окрім цього, пітерці повинні зв'язатися з іспанським клубом для відшкодування збитків, нанесеного стадіону фанатами.

Зустріч пройшла в Іспанії 7 грудня. УЄФА після зустрічі відкрив дисциплінарну справу проти «Зеніту» за наступними пунктами: нанесення шкоди, використання піротехніки, кидання предметів, заворушення на стадіоні.

Поєдинок також був ознаменований бійками між фанатами.

Поліція Сан-Себастьяна, де пройшла зустріч, у той день затримала кількох уболівальників «синьо-біло-блакитних» ще до початку гри. Троє шанувальників петербурзької команди були поранені.

Одна із сутичок між уболівальниками «Зеніту» та «Реалу Сосьєдад» сталася за годину до початку матчу на площі Ферреріас поруч зі стадіоном «Аноета», де відбулася гра.

До цього УЄФА відкрив справу проти російського «Зеніту» після матчу з «Вардаром».

Джерело: Спорт-Экспресс