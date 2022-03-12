УЄФА перенесла фінальну частину жіночого футзального Євро-2022

Нові дати буде оголошено пізніше.

УЄФА ухвалила рішення перенести фінальну стадію жіночого чемпіонату Європи. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Півфінали та фінал мали відбутися у Португалії 25-27 березня цього року.

«Після консультацій та згоди приймаючої асоціації ми підтверджуємо, що фінальну стадію чемпіонату Європи з футзалу серед жінок у Португалії (25-27 березня 2022 року) було перенесено. Подальше рішення буде ухвалено у належний час», - йдеться у повідомленні УЄФА.

Нагадаємо, до фінальної стадії жіночого Євро вийшли Іспанія, Україна, Португалія та росія.

Нагадаємо, що ФІФА також перенесла матч півфіналу плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 з футболу між збірними України та Шотландії.

До слова, український захисник ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із російським клубом, де він грав із січня 2019 року. Контракт розірвано за півроку до його закінчення. А відомий український біатлоніст Дмитро Підручний після початку війни, що розв'язала Росією проти України, пішов служити в Національну гвардію. Зараз він служить у військовій частині у Тернополі.