Жан Беленюк висловив підтримку та повагу президентові України

Спортсмен визнав, що Зеленський, незважаючи на безпрецедентну критику на його адресу, виявився найдостойнішим керівником країни

Знаменитий український борець Жан Беленюк на своїй сторінці у фейсбуці висловив глибоку повагу президентові України Володимиру Зеленському, написавши при цьому, що війна завжди розкриває справжню сутність людей.

«В житті буває по-різному… Ти можеж бути брутальним і кремезним, та втікти з поля бою при першій же загрозі! Але буває і навпаки – тебе дехто рахує кволим нікчемою, коміком, наркоманом, а в найвідповідальніший момент, саме такі люди показують наявність міцного чоловічого стрижня! Якою б не була потворною війна, та дещо ми з неї можемо винести для себе – вона завжди оголює справжню сутність людей!», – написав Беленюк.

Жан Беленюк народився 24 січня 1991 року в Києві, батько – руандієць. У 1994 році він загинув внаслідок військового перевороту під час громадянської війни на батьківщині.

Беленюк зайнявся боротьбою у віці 9 років. Борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон Токіо-2020, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи. Народний депутат Верховної Ради України ІХ скликання.

Нагадаємо, що вчора український захисник ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із російським клубом, де він грав із січня 2019 року. Контракт розірвано за півроку до його закінчення.