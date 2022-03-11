Україна 100% буде в ЄС – Кулеба

Міністр наголосив, що сьогодні стало зрозуміло: наша держава точно буде членом Європейського союзу

Процес вступу України до Європейського союзу розпочався. Про це під час телемарафону повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

«Ми чекали, що сьогодні вночі під час цього саміту буде написано, що відповідно до 49 статті договору про ЄС беремо заявку України в роботу і за пришвидшеною процедурою її розглянемо. Це був би чіткий, однозначний сигнал лідерів. Я наголошую, що сьогодні був неформальний саміт. Це – не рішення Європейського союзу. Це – місце, де встановлюється певна політична амбіція. Ми б хотіли, щоб це було більш амбітним, але треба все оцінювати в контексті. Якщо порівнювати наші очікування вчора або сьогодні, то ми хотіли більшого. Але те, що сьогодні вночі відбулось, якщо порівнювати з тим, що ми мали три тижні тому, то це – революція, яка відповідає інтересам України та запускає процес нашого членства у ЄС», – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що тепер точно Україна буде членом Європейського союзу.

«Тобто, якщо резолюція Європарламенту – це була ідея, озвучена в політичному просторі, то тепер нас поставили на рейки і наш потяг поїхав у бік ЄС. Тому це рішення неформального саміту не можна оцінювати якось однозначно. Тут є нюанси. Тепер питання лише у часових рамках. Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер – це питання часу. Ми працюватимемо над тим, щоб це стало якнайшвидше. Але це не відбудеться за день чи за тиждень», – наголосив очільник МЗС.

Нагадаємо, минулої ночі Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЕС.

Напередодні Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися,

Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

МЗС Польщі днями повідомило, що найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС.

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