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    Країни G7 вимагають від РФ забезпечити «зелені коридори» в Україні

    Окупанти блокують гуманітарні колони з Маріуполя - Країни G7 вимагають від РФ забезпечити «зелені коридори» в Україні
    Окупанти блокують гуманітарні колони з Маріуполя

    G7 заявила про спільну рішучість притягнути президента Путіна до відповідальності за війну

    Лідери країн G7 вимагають від Росії забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги постраждалим від агресії РФ, а також безпечну роботу «зелених коридорів» для евакуації цивільного населення. Про це йдеться в спільній заяві країн G7, повідомляє Укрінформ.

    «Ми закликаємо Росію гарантувати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до тих, хто став жертвами її атаки в Україні, та дозволити безпечний прохід цивільним особам, які прагнуть виїхати», - наголошується в заяві.

    При цьому країни G7 підкреслили, що продовжуватимуть надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку біженцям з України.

    Водночас G7 заявила про спільну рішучість притягнути президента Путіна та його режим до відповідальності за війну.

    «Світ має об’єднатися у заклику до Путіна та його режиму негайно припинити атаку на Україну та вивести свої війська. Ми солідарні з тими, хто мужньо протистоїть вторгненню», - наголошується в спільній заяві.

    Раніше повідомлялося, що у зв'язку із війною в Україні країни G7 готують проти Росії новий пакет санкцій.

    Як відомо російські окупанти тримають в облозі Маріуполь. Вони не дають евакуювати мешканців міста.

    9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

    Теги: Росія окупанти війна Велика сімка Україна евакуація #stoprussia
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    Країни G7 вимагають від РФ забезпечити «зелені коридори» в Україні