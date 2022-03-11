Країни G7 вимагають від РФ забезпечити «зелені коридори» в Україні

G7 заявила про спільну рішучість притягнути президента Путіна до відповідальності за війну

Лідери країн G7 вимагають від Росії забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги постраждалим від агресії РФ, а також безпечну роботу «зелених коридорів» для евакуації цивільного населення. Про це йдеться в спільній заяві країн G7, повідомляє Укрінформ.

«Ми закликаємо Росію гарантувати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до тих, хто став жертвами її атаки в Україні, та дозволити безпечний прохід цивільним особам, які прагнуть виїхати», - наголошується в заяві.

При цьому країни G7 підкреслили, що продовжуватимуть надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку біженцям з України.

Водночас G7 заявила про спільну рішучість притягнути президента Путіна та його режим до відповідальності за війну.

«Світ має об’єднатися у заклику до Путіна та його режиму негайно припинити атаку на Україну та вивести свої війська. Ми солідарні з тими, хто мужньо протистоїть вторгненню», - наголошується в спільній заяві.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку із війною в Україні країни G7 готують проти Росії новий пакет санкцій.

Як відомо російські окупанти тримають в облозі Маріуполь. Вони не дають евакуювати мешканців міста.

9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.