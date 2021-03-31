УЄФА зняв обмеження на відвідування матчів футбольними вболівальниками

У Києві футбольні матчі проходитимуть поки що без глядачів

Поки що не рекомендується подорожувати з командами на гостьові зустрічі

УЄФА зняв обмеження на відвідування футбольних матчів прихильниками команд. Воно діяло з 1 жовтня 2020 року. Про це повідомляє сайт УЄФА.

«Оскільки епідеміологічна ситуація в 55 національних асоціаціях УЄФА значно різниться, рішення про кількість глядачів мають приймати виключно належні органи місцевої і/або державної влади. Відповідно, обмеження УЄФА, що дозволяє заповнювати стадіон максимум на 30%, скасовується.

При цьому в УЄФА бажають прийняти розумні і відповідальні заходи, щоб мінімізувати пов'язані з COVID-19 ризики і врахувати чинні транспортні обмеження. Тому виконком УЄФА запропонував залишити в силі рішення від 1 жовтня 2020 року, що забороняє вболівальникам приїжджати на гостьові матчі в турнірах УЄФА, аж до фіналів клубних змагань в травні 2021 року, але не включаючи їх», – йдеться в заяві УЄФА.

Восени минулого року було дозволено заповнювати арени вболівальниками на 30%. Однак остаточне рішення УЄФА довірив місцевим владним структурам. В Україні, наприклад, в останній момент заборонили глядачам іти на стадіон на матч Ліги Європи «Шахтар» – «Рома». З 5 квітня в столиці обмеження стануть ще жорсткішими: муніципальним транспортом можна буде їздити за спеціальними перепустками.



